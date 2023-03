OD OCA NE UMEM DA SE OPROSTIM I NEĆU: Vladimir Graić podelio emotivne reči upućene čuvenom kompozitoru, koje SLAMAJU SRCE

Kompozitor Vladimir Graić oprostio se putem društvenih mreža od svog oca Radoslava Graića, koji je preminuo u 92. godini, u subotu uveče.

Graić se u statusu koji je podelio na svom Fejsbuk profilu emotivnim rečima oprostio od oca koji je ostavio "dela" čija će vrednost biti "večna".

foto: Nebojša Mandić

- Moj tata je bio i biće moj oslonac za čitav život, neko ko me je stvorio ovakvim kakav sam, moja zvezda vodilja, moj uzor, moj put, moja krv i moj koren. Ja od njega ne umem da se oprostim i neću jer on nigde ne ide, ne dam mu. On je tu, živ u meni, zauvek. Dobri moj tajko, putuj spokojan jer si tolika dobra dela ostavio da traju večno - napisao je Vladimir.

Vladmir se zahvalio svim ljudima koji su uz porodicu Graić, u njima sigurno najtežim trenucima.

- Svaki tren proveden sa tobom je moj blagoslov. Hvala ti za svu ljubav, nežnost i beskrajno strpljenje koje si mi podario. Voli te tvoj sin. Veliko hvala svim dragim ljudima koji ga vole i poštuju, koji su toliko divnih misli i uspomena podelili sa nama u ovom teškom trenu - stoji u objavi.

Veliki umetnik

foto: Dragana Udovičić

Podsećamo, Radoslav Graić, pevač i kompozitor, rođen je 1932. godine u Mrkonjić Gradu, u Bosni i Hercegovini. Školovao se u Travniku, a gimnaziju je 1950. završio u Banjaluci, gde je uporedo pohađao i muzičku školu.

Ljubav prema komponovanju melodija u duhu narodnog melosa javila se posle prve pesme koju je napisao za duet Radulović -Jovanović. Od tada nastaju pesme za sva vremena: "Doleteće beli golub", "Imala sam drugaricu", "Krčmarice još vina natoči", "Žubor voda žuborila" i mnoge druge.

"Mito bekrijo"

Malo je poznato i da je autor pesme "Mito bekrijo" koju je proslavila Vasilija Radojčić, a postala je toliko popularna da i danas mnogi misle da je izvorna pesma.

foto: Dragana Udovičić

Radoslav Graić biće sahranjen u četvrtak, 23. marta, u 14:30 časova na Novom groblju u Beogradu.

