ODMAH BIH UMRLA KAD ME LJUDI NE BI HTELI: Mira Banjac DIRLJIVIM GOVOROM uzdrmala i najtvrđa srca i potvrdila SVOJU VELIČINU

Legendarna glumica Mira Banjac (93) istakla je na "Danima komedije" da živi da bi radila i družila se sa ljudima.

- Kada me ljudi ne bi želeli, ja bih odmah umrla. Jedino još živim da bih se družila sa ljudima. Radim da bih bila živa i živim da bih radila, jer ne jurim ni karijeru, ni novac, toga u kulturi nikada nije ni bilo - istakla je Mira Banjac na 49. festivalu smeha "Dani komedije" i dodala:

- Vi ste ljudi koji su pravili moju karijeru. Sada pred sobom imate jednu potrošenu, narađenu, ali i srećnu ženu. Svaki čovek koji sa mnom želi da progovori reč-dve, meni je poznanik. Negde sam ga prepoznala. Odigrala sam, što je meni veoma važno, jedan veliki deo moga sveta, iz moje zemlje, i na to sam veoma ponosna.

Njen život van glume, kako je rekla, jedan je mali život, koji i dalje živi. Mali životi mogu biti veoma lepi ako ih pronađete i ako sa njima budete zadovoljni.

Iako ima četiri monografije u kojima je opisan njen rad u pozorištu i putovanja sa Ateljeom 212, sa kojim je obišla gotovo pola planete, ono što je napisano u ovoj knjizi je ona - mala iz Erdevika, glumica koja se izborila, i to krvavo, da to bude. To je ono što ne mora nikoga da interesuje, ali to je ona i to su njeni susreti sa ljudima, koji su izvorišta njene umetnosti.

- Živimo u teškim vremenima, a najteže je što se ljudi otuđuju. Teatar to ne dozvoljava. On se neće moći uništiti. Kultura je kičma naroda. Hvala svakom čoveku koji je našao sat-dva da bi se bavio prepoznatljivošću onoga što glumci kažu. Svaki čovek iz gledališta nešto odnese. Ako ne ponese, kriv je glumac. Cela stvar je u jednostavnosti. Nikada nisam bila, niti sam želela da budem zvezda, ali volim što me ljudi prepoznaju, što vlada hemija između mene i publike. Oduvek sam bila velika ulizica publike, što su mi mnogi glumci zamerali. Ali, ja sam pred publikom vojnik - rekla je jedna od naših najvećih glumica, prenose Novosti.

Mira Banjac je rekla da je odrastala u siromaštvu, ali da joj je život bio lep. Tukle su je kiše, gazila je blato, radila je, ali sada zna da su godine koje sada ima zaslužne za ono što je proživela.

- Uhvatila sam koren. Zemlja me je othranila, odškolovala i ostala je u meni. Ja sam zemlja i svu snagu koju imam dobila sam iz nje. Sve drugo je velika parada. Pozorište je veliko i teško iskustvo, koje traži celog čoveka. Nemilosrdno je. Glumcu kod kuće može da se desi nešto najstrašnije, ali on mora da igra na sceni iz poštovanja prema ljudima - zaključila je glumica.

