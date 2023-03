ONO ŠTO SU NAŠLI U TELU MUMIJE SENZACIJA JE ZA SVET! Evo kako je mumificirani sveštenik iz Egipta stigao u Beograd, ON GA JE DONEO

U novoj epizodi Kojekude po Srbiji, avanturista Vukašin Grozdanić, jednim ubodom prsta na karti Srbije, odabrao je posetu neočekivanoj destinaciji u "komšiluku" - beogradskom Narodnom muzeju.

Ono što ovo "putešestvije" čini misterioznim i avanturističkim je priča o "beogradskoj" mumiji koja je u srpsku prestonicu pristigla davne 1888. godine.

Ona je za oči Beograđana izložena, nakon što je nesebični filantrop i mecena Hadži Pavle Riđički, plemić od Skribešća (1805–1893), tokom putovanja po Egiptu, kupio mumiju u Luksoru, „iz rodoljubive namere” i to „ne za sebe, nego za serpski narod”.

Ivana MInić, viši kustos Narodnog muzeja u Beogradu, sprovela je Grozdanića putanjama Riđičkog i njegovog prvog susreta sa ovim mumificiranim Egipćaninom.

- Mumija koju je on želeo da kupi poticala je iz nekropole u Ahmimu koja je pripadala Nesminu, svešteniku iz Ahmima. Kako je sam rekao "on je ne kupuje za sebe već za narod srpski" da je "gledi i podučava se običajima Misiraca" -drugi naziv za Egipat. Odmah je kupio i poklonio Narodnom muzeju - objasnila je Minić.

Srce je ostalo u telu, a pluća izvađena Urađeno je radiološko ispitivanje rendgenom i skenerom, kao i 3D rekonstrukcija izgleda lica. Izvršene su analize drveta kovčega, omota od tekstila i smolaste materije i ispitivanje pigmenata kojima je oslikana karton. Iščitani su i identifikovani hijeroglifski natpisi na kovčegu. foto: Kurir tv Oči su zamenjene veštačkim nemetalnim umecima. Srce, središte uma po egipatskim verovanjima, ostalo je u telu, dok su pluća izvađena. Mumifikovano telo umotano je u brojne slojeve lanenih obloga, čija je završna površina potom premazana smolastom materijom. Među najvažnije priloge spada svitak papirusa, tzv. Knjiga mrtvih, fascinantno otkriće unutar ovoja mumije, približno ispod leve mišice pokojnika, blizu srca, može se pročitati na zvaničnoj stranica Narodnog muzeja u Beogradu

Riđički je bio advokat, pustolov i dobročinitelj i prvi je Srbin koji se popeo na stenu Nordkap na Špicbergu, najseverniju tačku Evrope, u leto 1887, penjao se na Keopsovu puiramidu, nije odoleo izazovu da se uvuče i u samu grobnicu u piramidi, a kako kaže Grozdanić - verovali, ili ne, sve to je uradio u devetoj deceniji!

On je imao još jedan uslov pre nego što je mumiju poklonio Narodnom muzeju.

- Postavilo se pitanje kako će mumija stići, kako će se transportovati do Beograda. Išlo se iz Luksora, Nilom, do Sredozemnog mora, potom do Grčke, Soluna, Odese, i na leto, 1888. godine, mumija je stigla u Beograd. Po njegovoj želji mumija je odmah trebalo da se izloži, ali je imao još jedan uslov: da se mumija izloži javno, te da se naplaćuje ulaz, a da sav novac od ulaznica ide u dom za nezbrinutu decu - ispričala je Minić i otkrila šta ovu mumiju čini senzacijom za svet.

- Ispod leve mišice nalazi se nerazmotan svitak papirusa, čije bi vađenje i tumačenje izazvalo svetsku senzaciju. Obično su papirusi stavljani u mumiju, ali su propadali tokom vremena, a mi imamo ovaj papirus i pretpostavlja se da su to delovi ispisane hijeroglifske egipataske "Knjige mrtvih". Verovali su da je smrt trenutna i da će se on probuditi i nastaviti da obavlja sve obaveze koje je imao u ovom svetu - rekla je Minić.

Došlo se do rodoslova ovog sveštenika i informacije o tome da su i Nesmin i njegov otac bili sveštenici u hramu boga Mina koji je bio izuzetno poštovan Bog i predstavljao je plodnost.

Ostanite uz "Kojekude po Srbiji", jer u nastavku ove pustolovine Vukašin Grozdanić ima još nekoliko izuzetno zanimljivih destinacija koje su odlučene "prstom sudbine".

