ČKALJA SVOJU DRAGICU ZAPROSIO PRSTENOM OD 50 DINARA: Živeli u IZNAJMLJENOJ SOBI, a na dan venčanja STRAHOVAO da se neće pojaviti

Nikada zaboravljeni Miodrag Petrović Čkalja rođen je na Svetski dan šale, 1. aprila, a njegove čuvene izjave iz kultnih filmova decenijama zasmejavaju generacije.

Njegova priča sa suprugom Dragicom mnogima je sinonim za pravu ljubav. Naime, Čkaljina ljubavna priča počinje davne 1948. godine na proleće, kada su se venčali u tadašnjoj zgradi Doma kulture "Božidar Adžija".

- Društvo je bilo raspoloženo. Dosetke i šale pljuštale su svakog trenutka. Oni koju su poslom dolazili zastajkivali su misleći da se snima neki film. Zadirkivanja na račun jednog smešnog, mršavog, vižljastog čoveka postajala je sve žešća.

- Ma nema govora, ona sigurno neće doći! U poslednjem trenutku se predomislila - rekao je Ljubiša Bačić, dok se na to nadovezao Dragutin Dobračin, blizak prijatelj Čkalje.

- A što i da dođe, kada ima platu četiri i po hiljadarke! A naš mladoženja svega tri - uzviknuo je kum glumca.

Međutim, u tom trenutku se Dragica pojavila na vratima u crnoj kecelji, zadihana je trčala ka grupi ljudi.

- Pa gde si, Dragice? Ovi ovde mi izvadiše "dušnik na pamuk" - rekao je Čkalja, koji se tog dana oženio. Svadba je bila mala, u krugu najbližih prijatelja u jednoj kafani.

Nekoliko godina posle venčanja rodio se sin, kome su nadenuli ime Čedomir.

Dragica je jednom prilikom medijima otkrila da su sve komšije volele Čkalju.

- Ponekad je utrčavao u najvećoj gužvi, ali s buketom u rukama. Posle tri meseca, Čkalja mi je doneo prsten. Kupio ga je za pedeset dinara kod "Gramaga". Nažalost, u seljakanju iz stana u stan, izgubila sam tu najdragoceniju uspomenu. U početku našeg braka stanovali smo u nameštenoj sobi u Nebojšinoj ulici. Od tada do danas selili smo se pet puta. Za svaki novi komšiluk Čkalja je predstavljao pravu atrakciju. U bilo koje vreme zvonili bi na vrata i tražili da ga vide, ili da im da autogram sa slikom - ispričala je u jednom intervjuu Dragica.

Čkaljina velika ljubav je želela da se posveti porodici, te je po rođenju sina napustila posao i postala domaćica.

- Znam šta želite da me pitate: da li sam zadovoljna životom u senci Čkaljinog sjaja, ili tačnije, životom za druge. A radila sam nekada, vrlo davno, kao spiker na radiju. I volela svoj posao. Ostavila sam ga radi svojih najbližih - bez žaljenja i kajanja. Sve sam investirala u tu svoju porodicu, podržavala supruga, podigla divnog sina, sada pomažem u podizanju unuka i pri tome sam imala mnogo sreće. Investicije su se vratile, vrlo sam spokojna i ni sa kim se ne bih menjala. Ne tvrdim da moj život može i treba da posluži kao "recept", ali meni odgovara, a to je ipak najvažnije - iskrena je bila Čkaljina supruga.

Supruga najpoznatijeg komičara je svojevremeno poručila da je Čkalja radio sve baš kao prosečan građanin.

- Mi živimo kao svaka druga porodica. Čkalja je kao i svaki drugi suprug i otac. Prvih godina braka on je odlazio na pijacu, snadbevao kuću namirnicama, uplaćivao za ugalj i drva, brinuo kako mu sin uči. Uživa da ide na pijacu. Ali danas nema vremena. Čak ne može da pređe ulicu, a da ga neko ne zaustavi i nešto upita. Preko dana, kad je kod kuće, nastaje porodična idila. Idem u kupovinu, a Čkalja i sin spremaju stan. Pošto više ne radim, sama vodim ceo stan. Dok se ne vratim sa pijace, on pripremi iznenađenje: ili mi kupi cveće ili skuva kafu. Uveče, ako smo sami, Čkalja nam spremi svoj omiljeni specijalitet: poparu sa sirom. Tada utroje pričamo, a katkada Čkalja i sin, da bi me zabavio, pripreme mali pozorišni program. Naravno, po kući nastane urnebesna cika i vika - rekla je jednom prilikom ona.

