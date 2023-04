USPON I SUNOVRAT ALEKSANDRA RANKOVIĆA: Kurir na snimanju nove serije DRUG MARKO, a evo ko igra drugove LEKU I TITA i njihove žene

Krajem marta počelo je snimanje igrano-dokumentarnog serijala "Drug Marko", nastalog po scenariju Svetka Kovača, u režiji Nedeljka Kovačića.

foto: Sandra Mokanić

Producentkinja filma i serije "Vera" Danka Milošević okupila je ponovo ovaj dvojac kako bi zajedno prikazali u deset epizoda ulogu Aleksandra Rankovića u pojedinim značajnim i prelomnim periodima pre, u toku i posle Drugog svetskog rata.

Ekipa Kurira boravila je na snimanju na Dedinju u vili koja predstavlja porodičnu kuću Rankovića u Dubrovniku, što je granatirana tokom rata devedesetih. Ranković je neosnovano optuživan za prisluškivanje Tita, a u sceni koja je snimana njegova decu otkrila su kako zapravo prisluškuju njega.

foto: Nenad Kostić

- Pomoću tranzistora preko radio-stranice, umesto Radio Beograda, njegovi sinovi začuli su glasove svojih roditelja, koji su bili na terasi. U poseti leta 1978. godine bila su im dvojica prijatelja. Ranković se nije mnogo uzbuđivao što ga je pratila Služba.

foto: Nenad Kostić

Bio je 36 godina pod kontrolom policije. Polovinu pod kontrolom organa reda Kraljevine Jugoslavije, a drugi deo nakon rata pod kontrolom komunista. Mnogo teže mu je palo drugi put, jer je to dolazio od Službe, koju je on sam formirao. Operacija njegovog praćenja pod nazivom "Iks" izgubila je snimao, jer on nikada nije imao namere da preuzme vlast od Tita - kaže scenarista general Svetko Kovač.

02:49 Svetko Kovač o Aleksandru Rankoviću i kako je otkrio da ga prati Služba

Posle tumačenja uloge Josipa Broza Tita, Aleksandra Rankovića igra Nebojša Dugalić. Rankovića u mladosti igraće Pavle Čemerikić. Snimanju je prisustvovao Slobodan Ranković, sin Aleksandra Leke Rankovića, kog u seriji igra mladi glumac Đorđe Kadijević.

foto: Nenad Kostić

- Veliki je izazov igrati ovakvu ulogu. Nadam se da ću opravdati poverenje - kratko je rekao Kadijević.

foto: Nenad Kostić

Od Tita i Krcuna do Jovanke Broz i Lole Novaković

U seriji "Drug Marko" detaljno se obrađuje složeni odnos Aleksandra Rankovića i Josipa Broza Tita, odnos sa Slobodanom Penezićem Krcunom, Dobricom Ćosićem, Kočom Popovićem, popom Vladom Zečevićem, Lolom Novaković...

foto: Nenad Kostić

Posebno mesto zauzima njegova supruga Ladislava Slavka Ranković, koja je snosila velike posledice zbog optužbi i smene svog muža, ali je ostala nepokolebljivo uz njega i dostojanstveno podnosila nametnute sankcije i progon kao univerzitetski profesor. Slavku tumači Vaja Dujović, Tita igra Dragan Vujić Vujke, a Jovanku Broz ponovo mlada Milica Tomašević.

Serija je u planu da se emituje na RTS.

