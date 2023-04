TUKLE SU ME TOLIKO DA SU MI SLOMILE PRST! Pamtimo je kao zvezdu serije FOLK, bila JE ŽRTVA PEDOFILIJE, a OVAKO DANAS IZGLEDA! FOTO

Katarina Bogićević osvojila je srca ljudi širom regiona, kada se kao dete pojavila u programu "Ja imam talenat", gde je sve fascinirala svojim glasovnim mogućnostima, nakon čega je zaigrala i naslovnu ulogu u seriji "Folk".

Ona je u pomenutoj seriji glumila mladu devojčicu Zvezdanu, koja svake noći peva po kafanama i na taj način pomogla svojoj porodici da prežive.

foto: Printscreen

Čini se da je devojka živela san mnogih, imajući u obzir da je brzo stekla veliku popularnost i puno obožavalaca, ali se u jednom momentu samo povukla iz javnog života.

Teško detinjstvo

Teret slave koji je tada nosila na svojim plećima, ispunio joj je detinjstvo teškim trenucima, o čemu je govorila u jednom od intervjua. Katarina je kao devojčica bila žrtva vršnjačkog nasilja, a razlog tome bila je ljubomora, zbog njenog uspeha.

Vršnjakinje su je pretukle i tom prilikom joj slomile prst. Roditelji mlade glumice nisu imali izbora, pa su je odmah prebacili u drugo odeljenje.

- Mnogo su me maltretirali u osnovnoj školi. To je bilo nenormalno, zbog toga sam promenila odeljenje. Imala sam drugarice, bukvalno su bile "mean girls" (zlobne devojčice) - najjače, najlepše...

Ako uradiš bolje test od njih, one te sačekaju i istuku. Jedna od njih mi je slomila prst, posle fizičkog. Igrale smo fudbal i njih četiri protiv nas dvadeset cura. Naravno, nas je bilo više i pobedile smo. Bila sam kapiten moje ekipe... Imali smo deset-jedanaest godina...

Posle toga su me sačekale. Istukle su me, slomile mi prst... Posle toga nisam išla u školu neko vreme. Tata me posle prebacio u drugo odeljenje - rekla je glumica svojevremeno za Srbija Danas.

Bogićevićeva je kao mlada zvezda osetila gorak ukus slave i priznaje da se sa tim teško nosila.

- Kada je krenula serija "Folk" nije me bilo po tri meseca u školi. Deca su tada pravila anketu "Zašto mrziš Katarinu Bogićević?". Moja najbolja drugarica je uzela sve te listiće i tada sam videla šta ko misli o meni. Nemam lepih uspomena iz osnovne škole... Mnogo su me povredili - nerado se seća mlada glumica.

Žrtva pedofilije

Katarina je izrasla u prelepu devojku i aktivna je na društvenim mrežama, pa je kao i većina javnih ličnosti imala problema sa negativnim komentarima i uvredama od strane pratilaca. Mlada glumica nerado se seća vremena kada je bila žrtva pedofila, koji ju je progonio na Fejsbuku.

- Kada sam radila na "Folk" seriji pisao mi je jedan pedofil. Ono što mi je pisao je dno dna, ne mogu da kažem šta je pisao... Te reči parališu... Moji roditelji su saznali ko je to i prijavili ga - otkrila je glumica.

Bogićevićeva, nakon svega što je proživela odlučno se zalaže za strogo kažnjavanje nasilja i ističe da nema problem da se suprotstavi nasilnicima.

- Otac me je naučio da ukoliko budem žrtva manijaka uzvratim udarac. To mi se i dogodilo, a ja sam vikala i on je pobegao. Moja poruka ženama je da se suoče sa njima, jer oni se boje i jaki su samo na rečima - zaključila je glumica.

Uživa u ljubavi

Bogićevićeva je, međutim, nastavila svoju muzičku karijeeu, te danas ima više pesama, od kojih je jedna sa reperkom Sajsi MC, a ono što mnogi ne znaju je da lepa Crnogorka uživa u ljubavi sa popularnim reperom Milanom Sisojevićem, poznatijem kao Kendi.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:33 ZVEZDA SERIJE FOLK DANAS JE PRAVA LEPOTICA: ZAPROSILA svog MOMKA, učestvovala u poznatom šou programu, a evo šta sad radi