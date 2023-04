SRPSKA GLUMICA MORA NA OPERACIJU: Zadobila POVREDE na snimanju od kojih se nije oporavila, PA ZATO GLUMI SEDEĆI, a ovo su detalji

Glumica Milica Milša odavno je spoznala šta znači biti deo megapopularnih ostvarenja, još dok je karijeru gradila u kultnim serijama Siniše Pavića. Nakon vesti o napuštanju serije "Igra sudbine" dramska umetnica postala je tema brojnih natpisa.

foto: Nemanja Nikolić

A sada osvaja publiku ulogom u novoj seriji "Zakopane tajne". Iza sebe ima uspešnu karijeru, a neke uloge ostale su joj u ne tako lepom sećanju, zbog povreda kojima je bila podvrgnuta.

Ozbiljna povreda

Glumica je prošle godine prilikom snimanja slomila meniskus, što joj sada stvara veliki problem. Ona je otkrila da će uskoro morati da ide na operaciju kako bi to sanirala.

Milica je otkrila da se povreda dogodila na snimanju, prošle godine. Na setu je doživela nesreću zbog koje slomila meniskus, a ta povreda joj trenutno predstavlja problem, te se odlučila na operaciju.

Ona se nada da nije ozbiljna povreda u pitanju i da će sve proći u najboljem redu.

foto: Nemanja Nikolić

- Vučem velike posledice iz pozorišta, a na snimanju sam prošle godine čak slomila i meniskus. Imam strašnih problema sa zglobovima, sa hrskavicom, tačnije. Trebalo bi uskoro da idem na jednu intervenciju - rekla je Milica za Story, pa istakla da se nada da nije ništa ozbiljno.

Pamti i teške dane

Milica Milša je u skladnom braku sa scenaristom Žarkom Jokanovićem, sa kojim godinama radi na zanimljivim projektima, a za sve to vreme zajedno su proživeli i lepe i teške trenutke. Glumica je nedavno otkrila da joj novac nikada nije predstavljao sreću.

foto: Zorana Jevtić

- Meni je potpuno normalno da u životu nekad nemate para za infostan. To je sve život. Nekad imate, nekad nemate. I kad sam imala i kad nisam imala ni 200 dinara u džepu imala sam moju porodicu. Uvek smo se držali i uvek nam je bilo lepo. Isto je, to nema veze sa novcem i imanjem - ispričala je Milica u emisiji "Magazin In".

(Kurir.rs)

