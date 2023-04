ZBOG TITA JE PROMENJEN KRAJ KULTNOG FILMA "KO TO TAMO PEVA": Sve je trebalo da bude drugačije, a evo zašto je promenjen scenario

"Ko to tamo peva" predstavlja jedno od najvećih filmskih ostvarenja domaće kinematografije.

Za ovaj film vezane su brojne i zanimljive činjenice koje su široj javnosti nepoznate, a odnose se na sam kraj ovog legendarnog filma.

Naime, Titova smrt je sprečila da se završi film "Ko to tamo peva" po predviđenom scenariju.

foto: Profimedia

Prvobitno, u planu je bila scena kada izađu ona dva dečaka iz autobusa, trebalo je da se pojavi nekoliko životinja dompremljene iz italijanskog cirkusa i da sve liči na scenu apokalipse. Direktor filma je bio u dogovoru sa vlasnikom cirkusa u Italiji, koji dolazi u Beograd i ima dresirane životinje.

foto: Printscreen YT

U momentu kada je proglašena smrt Josipa Broza Tita, svim strancima se zabranio ulaz u zemlju, tako da su granice bile zatvorene, a životinje naravno nisu ni mogle da se dopreme.

Na taj način, film je završen onako kako je završen. To što nije snimljeno za kraj, to je početak "Undergrounda".

foto: Nemanja Nikolić

"Titova smrt nas je sprečila da završimo "Ko to tamo peva". Imali smo u scenariju scenu, kada izađu ona dva dečaka iz autobusa, trebalo je da se pojavi nekoliko životinja i da sve liči na scenu apokalipse. Direktor filma je bio u dogovoru sa vlasnikom cirkusa u Italiji, koji dolazi u Beograd i ima dresirane životinje. Umire Josip Broz, zabranjuje se ulaz svim strancima. Mi moramo da završimo film, i on se završava onako kako je završen. To što nije snimljeno kao kraj, to je početak "Undergrounda" , objasnio je svojevremeno za Blic, reditelj Dušan Kovačević, autor legendarnih dela domaće drame i filma "Maratonci trče počasni krug", "Radovan Treći", "Balkanski špijun", "Profesionalac" i na taj način otkrio tajne sa snimanja kultnog jugoslovenskog filma.

