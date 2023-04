BIKOVIĆ VEĆ UŠAO U ISTORIJU SVETSKOG FILMA: Glumac i u Srbiji uspeo nešto što nije nikom pre njega POŠLO ZA RUKOM u tim godinama

Glumac i producent Miloš Biković ušao je već dva puta u istoriju ruskog i svetskog filma sa ostvarenjima "Sluga" i "Izazov", a sad je uspeo da u pozorištu napravi ono što niko pre njega nije.

foto: Promo

Naime, pre svog 34. rođendana Miloš je postao prvak Beogradskog dramskog pozorišta. Sa 31 godinom primljen je za stalnog člana ansambla na Crvenom krstu, a novi upravnik Jug Radivojević ubrzo mu je dodelio status prvaka kuće.

- Miloš je status zaslužio brojem nagrada u Srbiji i Rusiji. On nema veliki broj premijera kao neke njegove druge kolege, ali svaka predstava s njim na repertoaru igra se na kartu više - kaže Radivojević za Kurir.

foto: Dragana Udovičić

Dosad je najmlađi umetnik sa ovim statusom bio Igor Đorđević, koji je sa 34 godine stekao status prvaka Narodnog pozorišta. To ipak ne donosi materijalnu satisfakciju glumcima, za razliku od opere i baleta. Plata glumačkog prvaka je oko 80.000 dinara. Miloš sada u pozorištu ceo mesec igra novi pozorišni hit "Laž", a u domaće bioskope stiglo je i novo ostvarenje "Izazov", prvo koje je snimano u svemiru.

- Igram hirurga koji ima zadatak da poleti u svemir i operiše povređenog kosmonauta. On se sprema da poleti i glavni kandidat ode u kosmos, ali na kraju on to ne uradi. Nisam leteo, ali prošao sam obuku za kosmonauta. Zašto ne poleti i šta se tu desilo, možete videti u filmu koji će od 20. aprila biti u bioskopima širom Srbije. Eto, srpski gledaoci će imati priliku da istovremeno s ruskim - ekskluzivno, prvi na svetu, gledaju ovaj film i prisustvuju stvaranju istorije - izjavio je glumac gostujući na Kurir televiziji.

foto: ATA images

Ime Miloša Bikovića, podsetimo, upisano je zlatnim slovima u istoriju ruskog filma. Film "Sluga", snimljen 2019. godine, u kojem tumači glavnu ulogu, najgledanija je komedija svih vremena u Rusiji - pogledalo ju je više od 11 miliona ljudi, i zaradio je 3,4 milijarde rubalja. Krajem godine stiže i drugi deo te priče.

- Snimaćemo film "Južni vetar" i još jednu sezonu serije. Fanovi su zaslužili da vide i treći čin te priče i da se oprostimo od nje. Klim Šipenko i ja smo imali sreću da uđemo u istoriju svaki put kad radimo zajedno. Film "Sluga" je postao najgledaniji u istoriji, a sad smo snimili i film u kosmosu. Radićemo "Slugu 2" i mislim da će krajem godine biti spreman za bioskope. U Srbiji me očekuje snimanje dva nova domaća filma - rekao je Biković gostujući na Kurir televiziji.

