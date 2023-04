KRUŠEVAČKO POZORIŠTE BILO TESNO ZA NENADA JEZDIĆA I KNJIGU O MILUTINU: Za gostovanje poznatog glumca bilo bi malo i 10 IZVOĐENJA

Predstava "Knjiga o Milutinu", monodrama Zvezdara teatra u režiji Egona Savina, obeležila je pozorišnu reviju Milijini dani u Kruševcu, u čast glumcu Miliji Vukoviću.

Za gostovanje Nenada Jezdića doslovce se tražila karta više, a sudeći po broju onih koji su ostali bez ulaznica, poznati glumac bi verovatno rasprodao i još deset izvođenja. Međutim, ono što je dobra vest za Kruševljane jeste da će zbog velikog interesovanja "Knjiga o Milutinu" već u junu ponovo biti izvedena u tamošnjem pozorištu.

foto: Promo/Nikola Vukelić

- "Knjiga o Milutinu" je u isto vreme jedan duhovni i materijalni testament. Pitam se ko su sad naslednici ovog Milutinovog testamenta. Da li ću ja sad to da umnožim, da li će to da naraste, da li ćemo mi izaći misleniji i smisleniji posle ovog komada i slušanja Milutinove priče, ili ćemo i sto godina posle njegovog stradanja i njegovog života i njegove golgote da i dalje srljamo u nešto što ćemo u predrasudama svojim nazivati sopstvenom golgotom. Albanija jeste bila golgota, ali trebalo je da se tu zaustavi, trebalo je tu da stane, a nekako mi se čini da nije stalo. Golgota naše podele, golgota našeg nerazumlja, golgota naše netrpeljivosti, nehumanosti, nerazumevanja. Naša adaptacija završava komad upravo tom podelom, koja se posle i pronela do dana današnjeg. Ovde ljudi i posle sto godina žive nesposobni da oproste, da zaborave i da budu složni - poručio je Jezdić.

foto: Jakov Simović

Pozorišni komad, koji je pogledalo više od 10.000 posetilaca, obišao je više od 30 gradova u Srbiji, kao i Bosni i Hercegovini, Sloveniji i Crnoj Gori. Nakon premijere, koje je simbolično izvedena 11. novembra 2021. godine, kada se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, nizalo se u proseku 10 izvođenja mesečno "Knjige o Milutinu", navode iz Zvezdara teatra.

foto: Contrast Studios

Pozorišna revija Milijini dani specifična je po tome što će se u periodu od 19. do 23. aprila izvoditi predstave pozorišta u kojima je Vuković tokom karijere igrao.

- Milija Vuković je bio glumac koji je apsolutno obeležio pozorišnu scenu, ne samo Srbije nego i nekadašnje Jugoslavije. Međutim, Milija je odabrao da ostane veran svom Kruševcu. Pored svoje porodice, on je najviše voleo ovu kuću i svoj Vitoševac i time je svojim umetničkim delom postao temeljni kamen Kruševačkog pozorišta - izjavila je za lokalnu televiziju RTK Svetlana Đurđević, portparolka Kruševačkog pozorišta.

Pozorišna revija Milijini dani ustanovljena je prošlog aprila, u čast doajena srpskog glumišta Milije Vukovića, koji je preminuo u aprilu 2020. godine. Prvog dana izvedena je predstava Kruševačkog pozorišta "Čudo u Šarganu", dok je "Knjiga o Milutinu" beogradskog Zvezdara teatra obeležila drugo veče. Do 23. aprila biće odigrane predstave "Čehovljeva soba" Narodnog pozorišta Timočke Krajine "Zoran Radmilović" iz Zaječara, zatim "Tetka od milion dolara", koju izvodi Teatar 91 iz Aleksinca, te predstava "Ona koja raspušta vojske" Narodnog pozorišta iz Prištine.

foto: Contrast Studios

Milija Vuković tokom karijere je odigrao više od 150 uloga na matičnoj sceni i na scenama širom regiona, te dobio više značajnih nagrada. Osim pozorišnih, imao je brojne filmske i televizijske uloge, a mnogi su ga zapamtili kao Mitra iz Dubiča iz serije "Selo gori, a baba se češlja" Radoša Bajića.

Kurir.rs/ L. S.

Bonus video:

02:23 NIŠTA GRAD I DRUŠTVENE MREŽE! Za Nenada Jezdića sve je to lažni svet, stvarnost je u poljoprivredi (KURIR TELEVIZIJA)