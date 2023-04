KRISTIJAN MOŽE DA BUDE JEDINO RAZBOJNIK I LOPURDA: Umetnici U KLINČU zbog skandala u osnovnoj školi! Pomenuli i MICU TROFRTALJKU

Bivši kriminalac i nekadašnji učesnik rijalitija Kristijan Golubović šokirao je javnost u Srbiji nakon što se pohvalio da je posetio jednu beogradsku školu, u kojoj je snimao spot sa hip-hop grupom Crni Cerak!

Golubović je objavio na društvenim mrežama video-snimak iz učionice OŠ "Ðura Jakšić" na Kanarevom brdu, koji je razbesneo mnoge roditelje. Oni su burno reagovali, najavljujući čak i protest ispred škole.

"Vaš omiljeni profesor", stoji u opisu skandaloznog snimka Golubovića na kome se vide đaci koji sede u učionici, svi obučeni u crne majice sa obeležjem grupe Crni Cerak, dok Golubović sedi za katedrom.

Oko celog slučaja oglasio se i reditelj Srđan Dragojević preko Fejsbuka u dva posta.

"Nisam bas toliko šokiran zbog Kristijana u školi. To mi je samo dozvalo dva sećanja. Prvo - Ronnie Biggs peva pesmu sa Pistolsima - nama klincima pankerima, to je bila baš cool fora. (Pitanje je seća li se iko ko je bio Ronnie).

Drugo - kada sam studirao na FDU, dođe Mihić da nam predaje scenario. Veliko osveženje. I tako Gordan počne da dovodi zanimljive tipove, često iz podzemlja, da nam pričaju o svojim životima. Tako nam gostuje i Isa Lero - Džamba. Opasan tip. Sećam se kako su se drugi profesori mrštili - krimos u visokoškolskoj ustanovi?!

No, čas sa Džambom je bio fantastičan. Dugo smo ga prepričavali. Takve likove smo viđali samo u filmovima. A život mora biti inspiracija, ne samo filmovi", smatra reditelj.

Nešto slično napravio je i sam u svojim filmovima s Micom Trofrtaljkom.

"Negde u drugoj polovini osamdesetih, mi iz "Studenta", koji je u to vreme bio dosta uticajno glasilo i trudio se da provocira malograđansku javnost (poput "Poleta" i "Mladine") slavili smo neki veliki jubilej osnivanja časopisa. Velika sala SKC-a. OK, zovemo razne bendove plus...

Ne mogu da tvrdim da je to bila moja ideja (moguće da jeste) ali, padne odluka da nađemo, tada već zaboravljenu, Milicu Ostojić, Micu Trofrtaljku, zvezdicu opskurnih drumskih kafana i dovedemo je u SKC, "hram urbanog". Mica pristane, srećna što su je neki čudni klinci pozvali na "tezgu". Mica svojim nastupom izazove senzaciju!

O tome se pričalo po celom gradu. Naravno, kako i valja, negativno.

U momentu proradi taj moćni, jalovi snobizam, poznata beogradska malograđanština.

Kojoj ne smeta 900 hiljada knjižica SKJ i napredovanje po partijskoj liniji. To što svaka redakcija ima svog "žbira" iz DB-a, prerušenog u novinara. Niti vladavina najgorih, tada, mediokriteta, danas "krndeljane" sa "dna kace".

No, suštinski, isti K.E, to vam je, drugari, preslikana, situacija sa Kristijanom", napisao je reditelj.

U polemiku se uključio pisac Dejan Stojiljković.

"Nije isto. Kristijan je osuđivani kriminalac", napisao je književnik.

Reditelj mu nije ostao dužan.

"Marginalac, poput Mice, u odnosu na, recimo, udovice ratnog zločinca čiji je toksični uticaj nemerljivo jači", napisao je Dragojević.

Dejan je na ove reči samo prokomentarisao:

"Ne bih se složio i mislim da poređenje nije adekvatno. Mica je žena pošteno zaradila svaki dinar u životu, a ovaj je džukela koja je otimala i krala. Marginalac može da bude i Tom Vejts i Džoni Štulić i Bodler... A Kristijan može da bude jedino razbojnik i lopurda. I to je kompliment", napisao je Stojiljković.

