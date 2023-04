"PETRINOG BLIZANCA SAM IZGUBILA" Bolna ispovest Jelisavete Orašanin o BORBI ZA POTOMSTVO: Imala sam 4 neuspele vantelesne oplodnje

Glumica Jelisaveta Orašanin otkrila je da je imala nekoliko neuspešnih vantelesnih oplodnji u želji da dobije prvo dete s mužem Milošem Teodosićem.

foto: Zoran Škrbić

- Petru sam dobila iz petog puta. Žene moraju da bude jake. Meni je taj period trajao godinu i po dana. Imala sam dva neuspešna pokušaja, na kraju pobačaj i prolazila sam kroz razne faze - ispričala je glumica novinarki Tanji Peternek Aleksić gostujući u emisiji "TV lica kao sav normalan svet".

foto: Nemanja Nikolić

Dramska umetnica detaljno je govorila kroz šta je prolazila.

- Vantelesnu sam radila usputno. Snimanja i rad su bili jedini način da to preživim. Imala sam strah od neuspeha. Ipak, nikad nisam klonula duhom. Na poslednjoj vantelesnoj sam se malo i smirila, a imala sam saobraćajnu nesreću. Nosila sam dvojke, ali je ostala Petra - kaže Teodosić.

Nisam znala da sam trudna tri meseca

Drugo dete dobila je prirodnim putem posle samo malo više od godinu dana.

- Kod mene je na kraju ispalo sve kako treba. S Bogdanom nisam znala da sam trudna tri meseca - ispričala je poznata glumica.

foto: Damir Dervišagić

Jelisaveta Teodosić već nekoliko godina živi na relaciji Italija-Srbija kako bi uskladila profesionalne obaveze i porodični život.

Protekli mesec dana boravila je u Beogradu, a posebno je vezana za Dorćol, gde je odrasla. Jelisaveta je detinjstvo provela pored reke, a jednom joj se dogodila neprijatnost koja je na nju ostavila velike posledice.

- Okliznula sam se i upala u Dunav. Davila sam se. Sećam se drugarice, koja je vrištala, i nekog čoveka, a onda sam se isključila. Posle sam se probudila u kadi, jer me je sestra tuširala. Došla sam sebi. Mama nije shvatila što sam obučena. Posle je tražila tog čoveka, ali me je on samo doveo kući. Spasao me je pecaroš. Posle je čula od kolege na poslu ko je taj čovek, ali on je sutradan otišao na ratište. Od tada nisam čula za njega, a volela bih da ga sretnem. Dugo sam ga i sanjala. Neko mi pruža ruku. Pričala sam o tome sa psiholozima - ispričala je glumica gostujući na RTS.

Kurir.rs

Bonus video:

00:44 VLADIMIR ALEKSIĆ ISPROZIVAO JELISAVETU ORAŠANIN: Mislila si da ćeš da ideš u TOKIO