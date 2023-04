RIBARSKE SVAĐE I TESLA, PRILAGOĐAVANJE ANĐELA OPET NA REPERTOARU: Nove postavke komada koje su vas oduševile u ranijim izvođenjima

Prolećnu sezonu u domaćim pozorištima obeležiće premijere "Ribarske svađe" Ane Tomović u Narodnom pozorištu i "Tesla, prilagođavanje anđela" Vladimira Posavca Tušeka u Teatru "Vuk".

"Ribarske svađe"

foto: Shutterstock

Čuvenu komediju Karla Goldonija "Ribarske svađe" publika će gledati 23. juna na sceni "Raša Plaović". Ovo je njena treća postavka u Narodnom pozorištu nakon prve režije Paola Mađelija 1973. i one od pre dve decenije, kada je inscenaciju uradio Goran Ruškuc.

Dva i po veka od tog događaja, tekst i dalje osvaja publiku komičnim i dirljivim prikazom ljubomore iz ljubavi i siromaštva, koja je i danas aktuelna.

foto: Damir Dervišagić

- Svađa između dve siromašne ribarske porodice, koje žive jedna do druge i obe imaju devojke za udaju, narasta do neslućenih dimenzija pod uticajem juga koji duva sa mora, ali i tvrdih, a ponosnih karaktera, koji na ovom svetu nemaju ništa drugo do časti - kaže rediteljka, u čijem komadu igraju Branislav Tomašević, Ivana Šćepanović, Tamara Šustić, Vučić Perović, Hadži Nenad Maričić, Teodora Dragićević i drugi.

"Tesla, prilagođavanje anđela"

foto: Privatna arhiva

Pre ove premijere, u Teatru "Vuk" će na sceni "Kult" 13. maja biti izveden komad "Tesla, prilagođavanje anđela". Kroz ovaj pop artistički triler, publika će otkriti šta se dogodilo poslednjeg sata Teslinog boravka na zemlji. Demon koji se predstavlja kao novinar pokušaće da otkrije tajnu besmrtnosti, koja se krije među zvezdama. Lik Nikole Tesle tumači Vladimir Posavec Tušek, koji potpisuje režiju i adaptaciju, dok novinara Džona Smita igra Momčilo Otašević.

foto: Ana Paunković

Inače, ovaj komad se u režiji Dušana Mihajlovića 1995. izvodio u Narodnom pozorištu, kada su u podeli bili legendarni Ljuba Tadić i Radovan Miljanić, a tekst je i ekranizovan 2001. zahvaljujući reditelju Slobodanu Ž. Jovanoviću.

