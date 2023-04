MLADEN SOVILJ IGRAĆE U NOVOM FILMU LIK INSPIRISAN ACOM LUKASOM: Isto kao pevač ima nadimak, kojim ga zovu svi u RODNOM GRADU

Glumca Mladena Sovilja publika je zavolela u serijama "Šešir profesora Koste Vujića", "Južni vetar" i "Ubice mog oca", a uskoro ćemo imati priliku da ga gledamo u filmu "Kafana na Balkanu", gde je oživeo lik inspirisan pevačem Acom Lukasom.

foto: Tamara Trajković, Nenad Kostić

Mladen neće biti samo glumac, nego i scenarista"

"To je vrlo interesantno jer sam se prvi put malo više bavio autorstvom. Nekolicina nas, između ostalih rediteljka Suzana Purković i ja, učestvovali smo u pisanju scenarija, što me inače zanima. Jedni drugima smo nudili pitanja koja se nas samih tiču i pokušavali da ih odgonetnemo. To je serija koja se bavi pitanjem identiteta, ko smo, šta smo, da li smo ono što činimo ili ono kako nas drugi tumače. Takođe, šta se desi kada neko iz alternativne scene sticajem određenih okolnosti postane najveća estradna zvezda na Balkanu. Dramska je serija, nije glorifikacija niti osuđivanje, naprotiv, postavlja neka vrlo važna pitanja koja se tiču svih nas, pa i mene lično. Recimo, koliko je važno, a kompleksno, da čovek uspe nekako da se ogoli pred sobom, pa da pošteno kaže šta je u tom trenutku, da bi mogao da nastavi dalje", otkrio je Sovilj za TV novosti.

foto: Tamara Trajković

Mladen iz Pančeva kao i pokojni Glogovac, a Akademiju je završio u Novom Sadu. Glogovac mu .

"Za glumu sam počeo da se zanimam tek pred kraj srednje škole. Išao sam u dramsku sekciju kod Jasmine Večanski u Pančevu i hrabro se prijavio samo za glumu. Želeo sam pre toga da studiram fotografiju. Prijavio sam se za glumu i u Novi Sad i u Beograd. Primila me je na novosadsku akademiju Jasna Đuričić, pa nikad i nisam pokušao da upišem FDU u Beogradu. Mi smo bili njena prva klasa i napredovali smo zajedno. Nisam planirao da se vratim u Pančevo, ali sam pri kraju master studija dobio dve uloge u Beogradu", rekao je za Kurir.

foto: Ana Paunković

Za rodni grad ga veže i nadimak.

"Pokojni deda, tata, stric, moj rođeni brat, muška deca od strica, kao i sin od mog brata - svi smo Sove. Dok smo bili u Pančevu, bilo je veoma konfuzno. Sada smo dislocirani, pa je lakše. Volim kada me zovu Bata, tako su i mog ćaleta zvali u mladosti, i u tome mi ima nešto milo. Neki čak i spajaju u Bata Sova (smeh). Ta Sova menja etape života. Sada je na tragu da stvarno bude mirna sa sobom, a bila je i luda i noćobdija i svašta nešto. Vrlo šaren mi je do sada bio život, veoma sam bio radoznao, i dalje sam samo što sada drugačije tretiram radoznalost", ispričao je glumac za Novosti.

