GRU U JEDNOM PROŽIVEO 50 ŽIVOTA: Stiže film u muzičaru, o kome govore Dule Vujošević i Bogdan Bogdanović, poznat i datum premijere

Šesnaesto izdanje Beldocs festivala koji počinje u sredu, zatvoriće ga film "Gru tu je" u režiji Bojana Vinulovića i Renea Miškolcija, 17. maja u 19.30 u Domu omladine Beograda.

Posle snimanja više od 10 sati razgovora sa skoro 50 sagovornika javnost će sigurno biti iznenađena brojnim detaljima iz života i rada Dalibora Andonova Grua. Koristeći se neobjavljenim arhivskim snimcima kao i ekskluzivnim intervjuima i svedočenjima Gruovih prijatelja i saradnika - uglavnom istaknutih muzičara, sportista i kulturnih radnika autori stvaraju narativ o čoveku koji je još u svojim ranim dvadesetim, sredinom '90ih, udario temelje repa u Srbiji,ali i šire.

Priča koja se razvija i gradi mnogim novootkrivenim činjenicama i uvidima, predstavlja Grua kao čoveka koji je, vođen svojim brojnim talentima i strastima i ovenčan profesionalnim uspesima, prepoznat kao simbol značajnih kretanja u urbanoj kulturi i kulturi mladih na našim prostorima. Priče o njegovim pionirskim poduhvatima kako u muzici tako i u mnogim ekstremnim sportovima potkrepljuju ne samo stav da je sebe ugradio u pogled na svet nekoliko generacija ili proživeo više od jednog života, već i da će zauvek biti tu.

- Film je dokumentarni rolerkoster i omaž čoveku koji je obeležio jednu eru i početak rađanje nove supkulture na prostorima bivše Jugoslavije. Sve što ćete videti, obuhvatiće celu jednu eru muzike, priču o duhu Beograda, rađanju rep kulture i razgranavanju scene koja je u najtežim vremenima mogla da parira mnogima na svetskom nivou, po izrazu, zvuku i porukama koje se šalju. Verujemo da će pojedini sagovornici biti iznenađenje mnogima i da će ovaj film zaokružiti priču o Gruu i zacementirati njegov status kao utemeljivača i "tate" repa. Ceo film je zapravo i jedan "adrenalin džanki" posle kog će se mnogi zapitati - da li je Gru u jednom životu proživeo 50 života, s obzirom na to da je stigao da uz rep bude i među začetnicima brojnih ekstremnih sportova u Srbiji. Takođe, posebno mesto u filmu zauzima spona između repa i košarke, odnosno KK Partizan koji je fanatično pratio. I sami smo se tokom rada na filmu iznenadili kada smo videli kakvi su se VHS snimci pronašli na različitim stranama - prašina sa njih je obrisana, pronašli su svoj put do digitalizacije i to je zapravo bio završni deo slagalice o Gruu - kažu autori Bojan Vinulović i Rennè Miskolci i ističu da im je čast što će njihov film zatvoriti čuveni međunarodni festival dokumentarnog filma BELDOCS.

Lični i karijerni pečat, između ostalih, dali su menadžer Saša Dragić, DJ Munja, Juice, Ajs Nigrutin, Kiza Robin Hud, Leontina, Niggor, Bane MVP, Edin Škorić, ali i mnogi koji su sada zvezde repa, a bili su fanovi i tinejdžeri kada se ova muzika tek rađala na ovim prostorima. Sportski i košarkaški ugao dali su Duško Vujošević, Bogdan Bogdanović i Slobodan Šarenac, kulturološki Galeb Nikačević i muzički kritičar Dragan Ambrozić, uz prijatelje iz sveta ekstremnih sportova.

Dodatni kuriozitet samog filma je ugao autora, koji su ga snimili bez sredstava, iz čistog entuzijazma, iako samog Grua nisu ni poznavali.

- Smatrali smo da je u potpunosti zaslužio ovako nešto i da je pravi trenutak za to, smatrali smo da je njegova ili muzika generalno iz 1990-ih često pogrešno interpretirana, etiketirana ili nedovoljno cenjena, da je dovoljno zanimljiv lik, ali nismo ni slutili da ćemo se kroz sve razgovore sa sagovornicima osećati kao da smo ga poznavali. Poseban je utisak što su apsolutno svi saglasni o tome da se radi o najpozitivnijem liku kog su poznavali i njegov vedar duh i provejava kroz ceo film. Mnogima je pomogao da se probiju na sceni u doba kad je to bilo najteže, etablirao je pravac i pokazao da se mnogo toga može uraditi i bez mulja, prozivki, medijskih ratova i intriga, mnogi o njema nisu pričali u prošlom vremenu, već u prezentu, samo potvrđujući naslov filma i njegove reči iz pesme "Stara škola, nova škola" - Gru tu je. Jednostavno, širio je ljubav i ta pozitivnost iz svih razgovora koje smo snimali "vozila" je i nas da ovaj film realizujemo iz čistog entuzijazma. Želeli smo da tu poruku prenesemo i publici, sada nam se takve poruke čine još bitnijima nego ikada, s obzirom na to u kakvom vremenu živimo - dodaju autori filma.

Karte za premijernu projekciju filma možete nabaviti na blagajni Doma omladine ili preko sajta festivala.

