KAD SAM BIO NAJPOPULARNIJI, ČEKAO SAM U REDU ZA HLEB! Rade Šerbedžija progovorio o slavi i životu: Ne sećam se kada sam bio pijan

Proslavljeni glumac Rade Šerbedžija (74) jedan je od omiljenih lica sa domaće glumačke scene, a nikada nije dozvolio da ga ta slava promeni.

- Dosadi mi užasno kada mi prilaze ljudi. Zamislite koliko fotografija na dan moram da napravim. Mojim prijateljima u Americi ne pada napamet da to rade, nema šanse da se slikaju sa strancem na ulici, a kod nas je to nemoguće, jer smo mi ostali u onoj našoj zemlji gde smo svi braća i jednostavni. Dragan Nikolić, Milena Dravić, Bata Živojinović, Pavle Vujisić, Dvornik, radili smo filmove kao u fabrici i to nam je bilo normalno i nismo se osećali kao zvezde. Bili smo radnici, umetnici, svoga socijalističkog naroda i to je najlepše - rekao je Šerbedžija za „Blic“ i dodao:

- Kada sam bio najpopularniji u Jugoslaviji, kako su ankete govorile sedam godina zaredom, uvek sam u Zagrebu čekao u redu za hleb zajedno sa sugrađanima i nijednu protekciju nisam tražio. To su ljudi prepoznali i voleli, od tada do danas se ponašam istoš.

foto: Printscreen/Youtube/RTS TV lica

Prokomentarisao je i to da li su danas mlađi glumci drugačije vaspitani.

- Ne znam ništa da kažem o mlađim glumcima. Osim kada se radi o nekome kao što je Glogovac, Nikola Đuričko ili Nikola Kojo, ili moj Goran iz Zagreba. Divim se njihovoj umetnosti. Ima i glumica božanstvenih. Bio sam profesor na Akademiji i najviše volim da pomažem mladim glumcima i da uživam u njihovoj umetnosti - rekao je glumac, koji mlađima nije davao savete.

- Nikada nisam davao nijedan savet svojim glumcima. Samo sam im pomagao da odrastu i da budu pravi ljudi, da vole ljude, da budu dobri i svoji. Da pronađu u sebi tu energiju koja je ravna Robertu de Niru - istakao je Šerbedžija, te otkrio čime se vodio kroz život.

- Uvek sam se vodio iskonskom dobrotom, osećajem blagosti prema svim ljudima različitih vera, svega različitog - iskren je glumac.

Na kraju je otkrio i da li ćemo imati priliku da ga uskoro gledamo u nekom domaćem ostvarenju.

foto: Saša Urošev

- Ne, ne, ne radim kod nas. Morala bi biti izuzetna uloga da bih prihvatio - odgovorio je glumac.

Kao što ni mlađim kolegama glumcima nije davao savete, tako nije ni svojoj deci, pa ni ćerki Luciji koja je izabrala da krene njegovim putem.

- Potpunu smo im slobodu Lenka i ja pružili, nikada ih nismo usmeravali, ali uz jednu jedinu rečenicu: ‘Kada ti bude teško, i ne možeš više znati šta da radiš od tog problema, samo dođi kod nas i u svemu ćemo te razumeti i pomoći' - ispričao je glumac.

Šerbedžija kaže da uživa u čaši dobrog vina, ali da se ne opija.

- Vino mi je omiljeno piće. Redovno kao što jedem, tako i pijem. Pijem vino kao hranu, ne kao alkohol da se napijem. Ne sećam se kada sam bio pijan - istakao je Rade za pomenuti medij.

(Kurir.rs/Blic)

Bonus video:

03:43 NE BOJ SE! NISI SAM! Rade Šerbedžija recituje u znak podrške onkološkim pacijentima