Muzičko putovanje kroz Srbiju, Sa Mocartom na krilima muzike stiže u Čačak 23. maja

Humanitarni muzički karavan „Sa Mocartom na krilima muzike“, pod pokroviteljstvom gđe Tamare Vučić i uz nesebičnu podršku grada Čačka, održaće se u velikoj sali Kulturnog centra ovogodišnje srpske prestonice kulture.

Nakon veoma uspešnih koncerata u Beogradu, Loznici Nišu i Valjevu Kulturni centar Čačak će biti mesto uživanja u klavirskim delima poznatih kompozitora Franca Šuberta, Frederika Šopena i Franca Lista u izvođenju mladog muzičkog virtuoza, pijaniste Stefana Đokovića.

-"Koncertom u Čačku želimo da odamo počast svim žrtvama i pošaljemo ljubav, snagu i molitvu onima koji su preživeli ove tragedije u želji da se što pre oporave.

Koncert će biti započet minutom ćutanja i odlomkom iz Mozartove mise "Rekvijem".

Jako mi je drago što će naš muzički karavan posetiti ovaj prelepi grad u godini kada je on nacionalna prestonica kulture. Do sada su se grad Čačak I svi njegovi kulturni radnici pokazali kao izuzetni profesionalci koji su opravdali laskavu titula koja im je dodeljena. Iskreno se nadam da će sala biti ispunjena do poslednjeg mesta I da ćemo pokazati koliko smo empatični, koliko volimo ovaj grad I jedni druge." - istakao je Ðoković

foto: Promo

Prihod od ulaznica, koje su u prodaji na blagajni Kulturnog centra Čačak, biće doniran ovoj ustanovi koja je poznata po aktivnostima popularizacije kulturnih sadržaja.

Projekat „Sa Mocartom na krilima muzike“ je prilika da Čačani uživaju u nekim od najlepših komada klasične muzike, I da uz to podrže rad centra za kulturu svog grada I pokažu humanost na delu.

Nakon Čačka muzički karavan stiže u Kragujevac 9. juna .

Promo tekst