SCORPIONSI SPREMAJU SPEKTAKL U BEOGRADU: Bend koji je prodao preko 100 miliona albuma, POSLAO ZAHTEVE pre nastupa organizatorima

Nemačke rok legende, grupa Scorpions, nedavno su započele evropsku turneju u koju su uvrstile i Beograd 25.juna u Štark Areni.

Bend koji je prodao preko 100 miliona albuma širom sveta i čije ime je sinonim za dobar zvuk i sjajne koncerte, insistira da u Beogradu nastupi na jednoj od najzahtevnijih produkcija – samo bina koja se gradi biće dimenzija 18 X 12 metara, sa specijalnim cat walkom (pistom koja prolazi kroz publiku) i dodatnom, manjom scenom za akustični set.

Ozvučenje i rasveta su na najvišem tehnološkom nivou – jednostavno, sve što je trenutno najmodernije i najekskluzivnije, Scorpionsi imaju u svojoj rajder listi.

Iako grupa postoji skoro šezdeset godina, nove generacije su oduševljene njihovim klasicima – numera “Rock You Like A Hurricane” zastupljena je u legendarnoj igrici Grand Theft Auto: Vice City Stories, kao i u sve popularnijoj seriji "Stranger Things“.

Kada tome dodate čuvene hitove "Still loving you", "Wind of Change" i "Send Me an Angel", zabava u Areni je garantovana.

Imajući u vidu udarnu koncertnu i festivalsku sezonu, bend je, u dogovoru sa promoterom, pripremio čitav niz akcija vezanih za ulaznice – iste možete pratiti na društvenim mrežama i svim prodajnim mestima Ticket Visiona.

