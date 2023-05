PEČAT STEFANA NEMANJE ISTORIJSKI MUZEJ SRBIJE OTKUPIO ZA 12.000 EVRA: Vredni komad ponovo kod kuće, a aukcija je bila neverovatna

Istorijski muzej Srbije prikazao je juče na specijalnoj konferenciji vredan eksponat, pečat Stefana Nemanje, koji je otkupljen od aukcijske kuće "Artemide aste" iz San Marina ranije ovog meseca.

Reč je o predmetu iz druge polovine 12. veka na čijoj prednjoj strani stoji prikaz Svetog Stefana, jednog od prvih hrišćanskih bogoslužitelja i zaštitnika srednjovekovne dinastije Nemanjić, dok je na poleđini natpis "Pečat Stefana velikog župana Nemanje" na grčkom jeziku.

foto: Istorijski muzej Srbije

Napravljen od olova, težak je skoro 21 gram, a prečnik mu je 35 milimetara. Na aversu je prvomučenik Sveti Stefan, zaštitnik dinastije Nemanjić, koji je obučen u odelo đakona, stoji, a u rukama drži darohranilac i kandilo. Iskovan je najranije 1166. godine, kad je Nemanja postao veliki župan.

- U pitanju je autentičan primerak jer donosi elemente kojih nema sa ostalim pečatima Stefana Nemanje izloženim u Narodnom muzeju Srbije. Pojedini pečati ove porodice su vremenom izgubljeni, poput pozlaćenog pečata sa osnivačke povelje, koja je nestala tokom Drugog svetskog rata. Ovaj pečat nema veliku materijalnu vrednost, ali predstavlja predmet od izuzetne važnosti za nacionalnu kulturu. Njegov značaj je u tome što predstavlja treći pečat velikog župana Stefana Nemanje koji se nalazi u našoj državi - izjavio je dr Benjamin Hekić.

foto: Kurir

Početna cena ovog istorijski neprocenjivo značajnog komada iznosila je 1.000 evra, ali u aukciji je učestvovalo 70 lica, te je suma koju je bilo potrebno izdvojiti brzo skočila.

- Proces nabavke predmeta za muzeje je izuzetno komplikovan i težak. Istorijski muzej Srbije i uopšteno ustanove kulture ne mogu da učestvuju bez zastupnika, koji je u našem slučaju bilo Ministarstvo spoljnih poslova, odnosno ambasadori i konzuli. Oni kupuju predmet za muzej, a onda mi njima kasnije refundiramo iznos.

Sedamdeset lica je konkurisalo za ovaj pečat. Početna cena je bila 1.000 evra, da bi u jednom trenutku počela vrtoglavo da raste, te je ubrzo nova cena iznosila 8.000 evra. Tad smo poslali tri zvanična pisma aukcijskoj kući.

foto: Youtube Printscreen

Vlasnik pečata je Grk, sa kojim smo se malo cenkali i platili izuzetno visoku cenu. Vlasnik je tražio 12.000 evra i mi smo pristali na to. Nakon toga je naš zastupnik morao da dokaže da imamo sredstva i način na koji smo došli do njih. Igranka je bila neverovatna, dan-noć. I vlasnici pečata i aukcijske kuće na kraju su procenili da on treba da bude prodat Istorijskom muzeju Srbije - objasnila je dr Dušica Bojić, direktorka Istorijskog muzeja Srbije, i nastavila:

- Pečat će biti dostupan svim posetiocima početkom leta, čim se napravi specijalna vitrina u kojoj će biti izložen.

Sačuvana tri pečata iz tog doba

foto: Stefan Stojanović

U Narodnom muzeju Srbije, u stalnoj postavci, izložena su tri srednjovekovna pečata iz vremena Stefana Nemanje, od kojih su dva u sefu, zajedno sa srednjovekovnim i drugim novcem, a jedan u okviru srednjovekovne postavke na prvom spratu. Ovi eksponati potiču iz najranijeg nemanjićkog perioda. Reč je o dve olovne bule Stefana Nemanje i jednoj njegovog brata Stracimira.

