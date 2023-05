SVI GA VOLE I PAMTE KAO ACU POŠTARA: Ulogu je trebalo da igra jedan drugi KOLEGA, a Mladen Andrejević je sada deo nove serije

Deo ekipe nove hit serije "Nemirni", koja se emituje svakog vikenda na kanalu Superstar, jeste i glumac Mladen Andrejević.

U produkciji "From nou konekšn" i Telekoma Srbija nastalo je 12 epizoda u kojima publika traga za izvršiteljem nekoliko misterioznih ubistava. Mladen igra Milina i prvi put sarađuje s rediteljem Darkom Nikolićem.

foto: Damir Dervišagić

- Moje scene stižu tek u poslednjim epizodama. Kod ove serije i uloge privukla me je dobra priča. Scenario sam pročitao u dahu. Igram oca Vanji Ejdus, a i publici će biti zanimljiv taj njihov odnos i to šta on odluči da uradi. Imao sam samo tri ili četiri dana snimanja, ali sam uživao u svakom trenutku i minutu na setu - kaže Andrejević za TV Ekran.

O mlađoj koleginici, čijeg oca igra, a s kojom deli scenu u hit predstavi "Sitnice koje život znače", ima samo reči hvale.

- Vanju znam otkad je bila devojčica. Postaja je velika glumica. Prvi put smo direktni partneri na televiziji, ali skoro već godinu dana delimo scenu u predstavi "Sitnice koje život znače", koja se igra u Narodnom pozorištu u Beogradu na kartu više - objašnjava glumac.

foto: Miša Obradović

Ipak, najviše posla u "Nemirnima" imao je s kolegom Gordanom Kičićem, koji igra Momčila Banovića.

- Imam veliku scenu sa Kičićem. Mislim da je ispala veoma efektna. Kičić je napravio već veliku karijeru, zna i da režira - kaže Andrejević i dodaje da sam nema ambicije da strane iza kamere.

Ekipa serije Nemirni foto: Dragan Đorđević

- Nikada ne bih sebe mogao da vidim u rediteljskoj stolici. Nije to moj domen. To je paklen posao. Nemam ja taj dar. Da budem krajnje iskren, ne bih umeo to da radim - sa osmehom kaže umetnik i otkriva šta ga sve čeka do kraja godine.

- Ne sme da se priča o novim ulogama. Potpisao sam ugovor kao u Holivudu i plan je da za mesec dana krene jedno snimanje zbog kojeg će mi leto biti radno - zaključuje Andrejević.

Ulogu je trebalo da igra Zoran Cvijanović

Aca je uvek Aca, od napred i od natraške... Aca je nezamenljiv, kad nešto nizbrdo krene, njegova velika torba primiće tebe i mene... Ovom pesmom je počinjala emisija "Šta bi bilo kad bi bilo", u kojoj je Aca Poštar, koga je igrao upravo Mladen Andrejević, rešavao dečje probleme. On nije bio prvi izbor za taj posao, što je otkrio u ispovesti za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

- Za ulogu Ace Poštara zvao me je reditelj Srba Božinović. On je prvo želeo Zorana Cvijanovića, ja mislim, al' pošto on nije hteo, onda je zvao mene i ja sam rekao što da ne. Zoran je znao da će ga svi zvati po tom nadimku, pa je odbio. Inače, scenario je divno napisala Slobodanka Ilić, a posle nam se pridružio i Šibalić. Bilo je 27 epizoda ozbiljno rađenih, jedna se snimala pet radnih dana. Meni se i danas desi da mi neko priđe i kaže: "Hvala vam što ste mi ulepšali detinjstvo" - kaže Andrejević.

