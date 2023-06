SAHRANIO SAM SVOJE DETE, BIVŠA ŽENA JU JE PREPUSTILA PAKLU DROGE: Naš glumac doživeo VELIKU tragediju, a evo s kim je bio do smrti

Toma Kuruzović, naš glumac, napustio nas je pre šest godina, a ostao je upamćen po ulozi Misirca u "Otpisanima" i pozorišnoj predstavi Nikoletine Bursaća.

Ovaj nezaboravni umetinik je iza svog blagog osmeha krio najveću životnu tragediju.

Naime, Toma je doživeo nešto što nijedan roditelj ne želi da doživi, a to je- da sahrani svoje dete.

Ćerka, koju je dobio u braku sa bivšom suprugom, preminula je 2010. godine.

„Oduvek sam sumnjao da nisam miljenik sreće, a otkad sam sahranio kćerku, sasvim sam siguran da je tako. Za roditelja nema veće tragedije nego da ide za kovčegom u kom je njegovo dete. To je nešto najstrašnije što može da mu se desi. A ja, dok sam moju Sanju sahranjivao pored njene majke Ljubinke u Arilju, razmišljao sam koliko sam grešan. Njen greh je što me je lagala, a moj što nisam više vremena proveo s njom, iako sam svestan da nikoga ne možeš držati pod staklenim zvonom“, rekao je svojevremeno u velikoj ispovesti za Gloriju.

Njegova ćerka Sanja je imala nepunih 12 godina kada su joj se roditelji razveli, a nakon toga je nastavila da živi sa majkom Ljubinkom.

„Smatrao sam da će joj biti bolje pored majke. Ubrzo se pokazalo da je Ljubinka previše popustljiva, odnosno da suviše veruje detetu kojem je bila potrebna kontrola. Mislila je da je Sanja zrela, da ume da proceni šta valja, a šta ne. Čak i kad je naša kćerka prvi put posegnula za onim za čim nije smela, za drogom, verujući kako je to prečica do boljeg života, Ljubinka je bila ubeđena da je to samo plod moje mašte.“

Ljubinka je u tom periodu svu svoju pažnju usmerila ka drugom muškarcu, a kada je problem njihove ćerke sa drogom otišao predaleko, nije želela da učestvuje u njenoj borbi.

„Ta borba, bez ikakvih izgleda da ima srećan kraj, trajala je dugo. Uzalud sam pokušavao da spasem Sanju, njena majka mi nije bila saveznik u toj i inače nemogućoj misiji. Čak me je, kad god bih naveo neki sličan primer iz okruženja, optuživala da uvek mislim na najgore, da nisu svi narkomani, prostititutke, loši ljudi.“

Kako je Toma ispričao, Sanjina zavisnost se razvila još tokom gimnazijalskih dana, kada je bez njegove dozvole otišla u Amsterdam.

„Ljubinka me je zvala da traži pare za taj put. Zgranuo sam se kad mi je rekla da Sanja ide sama, turistički, nisam hteo da joj dam ni dozvolu za to, a kamoli novac. Svejedno, ona je otputovala. Prošlo je pola godine i jednog dana me je pozvao nepoznat muškarac koji mi je zamuckujući saopštio da je Sanja kod njega u Londonu i da je u jako lošem stanju. Tražio je da pošaljem pare za kartu da se vrati kući. Shvatio sam sa čim imam posla i obećao sam da ću, čim moja kćerka stigne kući, platiti sve troškove.“

Sreću je našao u drugom braku sa kostimografkinjom Mirjanom Čiplić Kuruzović i sa njom dobio sina Aleksandra.

„Samo je moja Mira znala kako mi je, jer o svojoj muci nisam nikom drugom pričao. Probao sam na sve načine da pomognem kćerki, bio sam uz nju kad je lutala od fakulteta do fakulteta, pokušavala da pronađe smisao… Ali nisam mogao da je spasem od nje same“, rekao je glumac jednom prilikom za Gloriju.

