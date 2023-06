MAJKE SU DOVODILE DECU DA JE PIPNU I VIDE DA NIJE VEŠTICA! Leptirica je umrla potpuno zaboravljena, a ovo su ZABLUDE o filmu

Čuveni likovni kritičar, scenarista i reditelj kultnih filmova i serija kao što su "Prozor", "Leptirica", "Sveto mesto", "Karađorđeva smrt", "Vuk Karadžić" i "Poslednji čin" Đorđe Kadijević ovogodišnji je dobitnik Zlatnog pečata Jugoslovenske kinoteke za životno delo i doprinos razvoju filmske umetnosti.

Njegovo stvaralaštvo ušlo je u istoriju jugoslovenske kinemtografije. Film "Leptirica", koji je režirao je legenda domaćeg filma. Oni koji su imali priliku da gledaju premijeru davne 1973. godine i danas živopisno govore o tom iskustvu.

"Leptirica" je, te 1973. bila prikazana u okviru mini-serijala od četiri TV filma, pod zajedničkim naslovom koji se u novinama najavljivao dvojako: kao "Ciklus: Fantastika“ i kao "Priče tajanstva i mašte“.

Ostvarenje se zasniva na legendi, prema kojoj su iz Savinog kovčega izletele dve noćne leptirice, koje su davile novorođenčad po zapadnoj Srbiji još celih 30 godina, a prenosila se sa kolena na koleno u selu Zarožje.

Zanimljivo je da je reditelj adaptaciji pripovetke Milovana Glišića "Posle devedeset godina" iz 1880. godine inicijalno pristupio sa idejom da napravi komediju.

Kadijević se u intervjuu za N1 prisetio i vremena u kom je emitovana "Leptirica“ i ispričao da su se tokom premijernog emitovanja filma događale stvari na granici komičnog.

- Da li verujete da su majke dovodile decu u stan pokojne Mirjane Nikolić koja je igrala glavnu ulogu da dođu da je pipnu i vide da nije veštica, da je glumica i da je dobra u stvari - seća se Kadijević.

Leptirica

Lepu i opasnu leptiricu Radojku igrala je Mirjana Nikolić, koja je zračila anđeosko lepim bezazlenim licem. Radojka je u filmu vrlo svetla, sem upadljive riđe kose, obojena je isključivo svetlim tonovima, poput anđela. Glavne uloge u filmu tumačili su još i Petar Božović, Slobodan Perović, Vasja Stanković i Tanasije Uzunović.

Nakon ovog filma odigrala je još poneku ulogu, a onda potonula u zaborav. Kad Kadijevića je odigrala još par sporednih uloga, a onda zauvek prestala da se bavi glumom.

U jednom intervjuu, Đorđe Kadijević je izjavio kako nije imao puno kontakata sa njom nakon što je glumila u seriji "Vuk Karadžić", koja je i njena poslednja uloga u životu. Slučajno ju je jednom sreo neposredne pre njene smrti, 2012. godine.

Žao mu je bilo što nije uspela da vidi koliko je gorepomenut film i njena uloga značila publici širom sveta, pa je u njenu čast nakon toga organizovao specijalnu projekciju filma u njeno sećanje.

Legende

Poput drugih klasika, tako je i "Leptirica" podstakla razne urbane legende, koje si i danas vezuju za nju. Jedna od njih kaže: "Jedan čovek u Skoplju je umro od straha gledajući prvo prikazivanje 1973!"

Reditelj je jednom prilikom otkrio o čemu se radi i da li je to istina.

- Saznao sam usmeno; o tome se pričalo na televiziji, da je valjda u nekim makedonskim novinama izašla vest o tome. Podatak je izašao u nekoj lokalnoj štampi daleko od Beograda, ali glas o tome je dopro do Beograda i do televizije, pa su se onda pravili vicevi na moj račun, da sam ubica i šta ja znam. Bile su to dobronamerne šale, neka vrsta crnog humora koja sasvim odgovara kad je moja persona u pitanju - rekao je Kadijević

Autentičnost

Zanimljivo je da je "Leptirica" snimljena bez ikakvih dodatih specijalnih efekata, nije bilo postrprodukcije, niti je korišćena tehnologije, celokupan efekat postignut je uz malo šminke i kontrastom svetala.

