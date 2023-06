I KROZ STRADANJE ČOVEK MOŽE DA SE MENJA! Biković o ulozi u novoj ruskoj seriji na Kurir televiziji, a evo šta kaže o Južnom vetru

Popularna ruska serija "Lutkice" sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi, zasnovana na istoimenom romanu pisca Sergeja Minajeva, 12. juna stiže na Kurir televiziju. Junak ovog napetog trilera od osam nastavaka je Moskovljanin Andrej Mirkin, dvadesetsedmogodišnji mladić koji vodi agenciju za odnose sa javnošću, a svoj uspeh i ugodan život duguje ženama.

foto: Promo

Radnja je smeštena u boemskim enterijerima moskovskih noćnih klubova, šik restoranima, kancelarijama i spavaćim sobama, u kojima Mirkin traga za uspehom i zadovoljstvom ne razmišljajući o tome koliko je života uništio na tom na putu. Međutim, u jednom trenutku, kada sve izgleda previše dobro da bi bilo istinito, svet oko njega počinje da se ruši i njegov život se pretvara u pakao, pa će ovaj harizmatični prevarant morati da se suoči s posledicama svojih postupaka.

Kako ste dobili ovu zanimljivu ulogu?

- Nije bilo klasičnog kastinga jer sam poznavao producente i autore ove serije. Radili smo već film "Bezdušni 2" i mini-seriju "Magomajev", što je već bio garant kvaliteta. Znao sam i pre snimanja da me čeka zanimljiv projekat.

foto: Zoran Jevtić

Igrate Moskovljanina Andreja Mirkina, predstavnika generacije dvadesetsedmogodišnjih stanovnika ruskih megalopolisa. Kako ste uspeli da se poistovetite s takvim junakom?

- Nisu njegove godine daleko od mojih. On je u romanu stranac i došao je u Moskvu sa željom da se izbori za svoje mesto. Moskva, kao i svaki megalopolis stavlja čoveku amove i obavezu da uspe u tom svetu. Zato ljudi koji dođu u megalopolis, ponekad pomisle da moraju na naoštre kandže i zube, i da gazeći druge živote, uspeju da se popnu na društevoj lestvici. Nekada takav život dovodi do uništenja ljudske duše, što će dogoditi i njemu. On je krenuo na sve ili ništa.

foto: Promo

Da li je Moskva u seriji prikazana na pravi način?

- U Moskvi postoje i takvi ljudi. Taj portret nije nerealan.

Šta vam je bilo najteže da snimite?

- Kada smo radili napolju, a ja bio bolestan. Duvao je jak vetar, ruka mi se mrznula, a ja sam morao da snimam razgovor mobilnim telefonom. Ruske zime su užasno hladne. U seriju "Lutkice" igram skoro u svakoj sceni. Znači, dolazio sam na set prvi i odlazio poslednji, i tako 60 dana. Bilo je baš naporno, ali ne žalim se.

foto: Promo

Zašto bi publika trebalo da pogleda ovu seriju?

- To je zanimljiv triler. Govori o čoveku koji strada, a kroz to stradanje se menja i dobija mogućnost da se iskupi i vodi neki novi život.

Sada vas gledamo u ruskom filmu "Izazov". Da li ste zadovoljni kako je tu priču primila naša publika?

- Nisam očekivao da će ljudima da se tako dopadne film. Publika na tu priču reaguje veoma emotivno. Međutim, teško ih je naterati da idu u bioskope. Lepo je vreme. Ovaj film je prekretnica u kinematografiji, ali mislim da sam opravdao velika očekivanja koja su mu dali pre prvog prikazivanja.

foto: Nenad Kostić

Očekujete li da radite nastavak s obzirom na to da Klim Šipenko želi s vama nešto da radi i u Srbiji?

- Ništa se nismo dogovorili. Trenutno u Moskvi radimo "Slugu 2". Klim i ja planiramo nekoliko projekata, ali videćemo šta će od toga da zaživi.

Nastavak "Južnog vetra" snimate u Republici Srpskoj. Da li je tačno da idete u planine?

- Blizu smo te odluke. Čekamo podršku od Jahorine i da vidimo hoćemo li tehnički to moći da izvedemo. Želja nam je da to bude lokacija snimanja, jer bismo tako podržali kinematografiju koja se tamo rađa, integrisali naš jedinstveni kulturni prostor.

foto: Zoran Jevtić

Žale se filmadžije da publika neće da ide u bioskope ako u podeli nema Miloša Bikovića...

- Nije tačna ta teza. Imali smo "Tomu", "Leto kad sam naučila da letim" ili film "Indigo kristal". U dekadi za nama moji filmovi su bili u vrhu gledanosti, kao i u Rusiji. Imao sam sreće da radim gledane filmove. Ne snimam mnogo u Srbiji. U poslednjih nekoliko godina izašao je samo "Južni vetar".

Čekaju nas do kraja godine "Budi bog s nama" Slobodana Šijana i "Izolacija". Šta ćemo od vas videti kod Šijana?

- Vrlo komplikovan film. Nadam se da ćemo ga uskoro završiti. I vrlo je "šijanovski", malo lud, otkačen i duhovit. Trudio sam se da pokažem nešto drugačije kao glumac. Videćemo kako će publika oceniti moj rad. Mogu da kažem šta hoću, ali ne mogu da budem objektivan.

foto: Zoran Jevtić

Odbili ste neke velike uloge u popularnim serijama. Da li vam je žao?

- Nije mi žao. Nije da to nisam želeo da snimim, ali jednostavno zbog drugih obaveza to nisam mogao.

Kurir.rs/ TV Ekran Ljubomir Radanov

