VOLELI SU GA I MRZELI KAO MILETA U OTPISANIMA, A ONDA JE NESTAO: Poslednje 2 decenije glumčevog života obavijene velom misterije!

Seriju "Otpisani" gledala je cela Jugoslavija, a mlađe generacije i danas rado gledaju reprize, kako prve, tako i druge sezone, ali i film koji je neprevaziđen.

Kako je u vreme kada je serija počela da se snima pisao Jugopapir, ekipa serije borila se sa mnogim teškoćama, a između ostalog i sa nedostatkom novca koji je bio najveći problem.

Pet mladih glumaca dobilo je priliku da zaigraju kasnije, nezaboravne likove koje je obožavala cela Jugoslavija. Reč je o Voji Brajoviću koji je glumio Tihog, Draganu Nikoliću koji je igrao Prleta, Mikiju Manojloviću koji je igrao Paju Bakšiša, Čedomiru Petroviću koji je igrao Zrikija i Vladanu Holecu koji je igrao ulogu Mila.

Zapravo jednina uloga koja se na neki nači i izdvojila kako prema sudbini junaka Mila ili (Belog), kao i po sudbini glumca koji ga je igrao, a to je Vladan Holec.

Zapravo je Mile prvi poginuo iz ekipe i jednini je igrao, na kraju se ispostavilo, antijunaka, negativca, koji je izdao grupu.

- Praktično debitujem na televiziji. Igram Mileta, negativca... Kad sam pre dva meseca saznao da ću igrati, potšišao sam se, do danas oslabio sedam - osam kila, izmenio se spolja, a neki prijatelji kažu i iznutra. To mi je čak dragoceno, jer znači da je prvi deo priprema dobro protekao - izjavio je Holec davne 1973. godine za Jugopapir.

Nakon uloge u Otpisanima, Holec je nastavio da se bavi glumom još svega četiri godine, i nestaje sa glumačke scene. Sve što je o njemu poznato je da je nakon ovoga otišao u Ameriku, gde je živeo do kraja života.

Pojavio se u još nekoliko filmova, od toga u 2 strane produkcije tokom 1976. godine, ali posle toga - ništa.

Preminuo je 4. novembra 2004. godine u Los Anđelesu, a čime se bavio i da li je bio uspešan, ostaje nepoznato. Takođe se ne zna ni zašto i kada je je otišao u SAD.

Jedino što smo uspeli da pronađemo je fotografiju koja je nastala nekoliko godina pre smrti, gde se vidi sa se legendarni Mile, dosta promenio.

Poznate činjenice o njemu su i da je rođen u Kraljevu, 23. januara 1947. godine.

Vladan se do 1974. godine bio potpisan kao Vladan Milašinović i to u dva filma, a prema nekim komentarima kasnije je uzeo prezime majke Jolande, koja je poginula u Beogradu, a to je Holec. Holec je prema rečima nekih poznanika porodice imao i sestru Azaru, koja takođe nije više među živima.

Da li je imao naslednike? Takođe je nepoznato.

