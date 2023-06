POČEO 5. FESTIVAL FRANCUSKOG FILMA 2023: Pravo sa Kana stigao "Vensan mora da umre"! ULAZ SLOBODAN, a ovo je KOMPLETAN PROGRAM

Svetskom premijerom filma "Vensan mora da umre" autora Stefana Kastana sinoć je počeo peti Festival francuskog filma.

Nastao sa ciljem jačanja veza Francuske i Srbije u oblasti kinematografije ovogodišnje izdanje festivala pred publiku donosi najnovija ostvarenja francuskog filma.

foto: Promo/Filip Olćan

Pored mnogobrojne publike svečanom otvaranju na Kosančićevom vencu prisustvovali su Stanislas Pjere, direktor Francuskog instituta u Srbiji i savetnik za saradnju i kulturu pri Francuskoj ambasadi, Igor Stanković, direktor festivala, kao i filmski autori Srdan Golubović i Stefan Kastan.

Stanislas Pjere, direktor Francuskog instituta u Srbiji je pozdravio publiku i na srpskom jeziku rekao da je veoma srećan što ima čast da otvori peto izdanje festivala pod zvezdama i u bioskopu na otvorenom.

"Francuska i Srbija su uspostavile veoma jake veze u oblasti filma. Festival koji organizujemo sa mnogo partnera publici predstavlja najnovija francuska ostvarenja. Veoma me raduje što će se festival održati i u Novom Sadu i Nišu, dok je u Beogradu novina da se program održava na još jednoj lokaciji, na platou između Ušće poslovnih centara. Bez Igora Stankovića, direktora festivala ovoj festival ne bi bio moguć.

foto: Promo/Filip Olćan

Uz najavu da će festival ugostiti mnoge francuske talente i goste iz Francuske savetnik ambasadora je rekao: „Posebna mi je čast što je Srdan Golubović, koji je jedan od najboljih reditelja svoje generacije, prihvatio da bude kum festivala. Takođe, hvala i Stefanu Kastanu što je nakon Kana došao u Srbiju“. Savetnik ambasadora za kulturu se osvrnuo i na uspeh reditelja Vladimira Perišića čiji film "Lost country" je prikazan u Kanu i da je to pravi dokaz prisustva Srbije u Francuskoj. Stanislas Pjere se na kraju svog obraćanja zahvalio i pokroviteljima festivala Ministarstvu kulture Republike Srbije, Opštini Stari grad, kompaniji Mlekoprodukt sa linijom francuskih sireva Ile de France koje je publika imala prilike da proba pre početka projekcije, kompaniji MPC Properties, TV 5 Monde, kao i mnogobrojnim medijskim sponzorima. Pjere je takođe najavio i edukativni program u okviru koga će radionice iz oblasti dizajna održati Raisa Lasin.

foto: Beta, Miodrag Bazdar

Igor Stanković, direktor festivala je izrazio zahvalnost publici na predanoj poseti festivalu i da mu je drago da ove godine festival slavi svoj mini jubilej.

"Sa Francuskim institutom u Srbiji zaista imamo dobru saradnju povodom organizacije festivala, takođe hvala i Patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve koja nam pomaže da se projekcije održe na Kosančićevom vencu. Hvala Srdanu Goluboviću što je prihvatio da bude kum festivala i ostaće upisano da je ovaj mali jubilej obeležen njegovim kumstvom", rekao je u obraćanju Stanković.

foto: Promo/Filip Olćan

Festival svake godine bira kuma ili kumu koji svojim reputacijom podržavaju festival. Kum ovogodišnjeg izdanja je reditelj Srdan Golubović. Nagrađivani autor publici se obratio rečima:

"Velika mi je čast što sam kum festivala. Ja sam jako vezan za Francusku, moj otac je bio francuski đak i nekoliko mojih filmova je snimljeno u koprodukciji sa Francuskom. Francuska je uvek bila mesto gde su se naši umetnici usavršavali i tražili svoj umetnički izraz. Ono što sam u Francuskoj najviše naučio jeste kako se neguje, pazi i voli umetnost i kako se sa strašću i ljubavlju posmatra filmska umetnost. Živeo film i uživajte ovih dana u festivalu".

foto: Promo/Filip Olćan

Stefan Kastan, autor ostvarenja „Vensan mora da umre“ je povodom projekcije svog filma na festivalu istakao: „Veoma sam srećan što sam ovde sa vama i što imam priliku da vam predstavim svoj film u ovom veličanstvenom dekoru. Ovo je prvi put da će film biti prikazan na otvorenom van Francuske. Zahvaljujem se organizatorima što su me pozvali na festival i što ste u ovolikom broju prisutni ovde“. Kastan je o svom filmu kazao: „Ovaj film je neobičan jer meša nekoliko žanrova. On počinje kao društvena satira, potom prelazi u paranoični triler i vidimo i obrise filmova o zombijima. U mom filmu ima puno nasilja, ima i lepih glumaca, a tu je i jedan pas. A povrh svega u ovom filmu ima ljubavi. Usled nasilja i vremena u kome živimo mora postojati nada i uprkos svim nedaćama ljubav mora da pobedi“.

Projekcije filmova biće održane na Kosančićevom vencu, Silosima i na platou između Ušće poslovnih centara. Francuski filmovi gledaće se i u bioskopskim salama u Nišu i Novom Sadu (u bioskopu Vilingrad i u Kulturnom centru Novog Sada). Program Off: Rediteljke posvećen francuskim rediteljkama publika će moći da pogleda u mts Dvorani. Prikazivanjem filmova na Kosančićevom vencu ujedno će biti otvorena i manifestacija Starogradsko leto u organizaciji opštine Stari grad.

Šta u slučaju kiše

Gosti festivala biće reditelji Stefan Kastan i Olivije Babine koji se drugi put vraća pred srpsku publiku, ovoga puta sa ostvarenjem "Normalna". Organizatori Festivala francuskog filma su Francuski institut u Srbiji i MegaCom Film. U slučaju kiše program sa Kosančićevog venca biće prikazan u mts Dvorani. Ulaz na festival je slobodan.

foto: Promo

Film sa otvaranja će reprizno biti prikazan večeras u Silosima. "Vensan mora da umre" premijerno je prikazan u okviru Nedelje kritike ovogodišnjeg izdanja Kanskog filmskog festivala. "Pod zvezdama" Sebastijana Tilara biće prikazan u četvrtak, 15. juna na platou između “Ušće” poslovnih centara, a u subotu 17. juna na Kosančićevom vencu.

Kompletan program

Francusko ostvarenje „Normalna“ Olivijea Babinea, autora koji se po drugi put vraća na festival, biće prikazano u petak, 16. juna na Kosančićevom vencu (a reprizno u subotu i nedelju na Ušću i u Silosima). Nakon Beograda, autor će sa svojim filmom posetiti i Novi Sad, gde će u četvrtak, 15. juna biti organizovana projekcija u Kulturnom centru Novog Sada. Posle svih projekcija biće održan razgovor sa autorom.

foto: Promo

"Kuća" Anise Bonfon biće prikazan u četvrtak i petak, 15. i 16. juna na Kosančićevom vencu i u Silosima. Dok će „Velika kola“ Filipa Garela biti prikazan u petak, 16. juna na Ušću, a dan posle i u Silosima. Ovo ostvarenje gledaće se i u Nišu, u Vilingradu, u četvrtak, 15. juna. „Soliter“ Gijoma Niklua biće prikazan u nedelju 18. juna u 21 čas na Ušću.

Još jedan film koji stiže sa nedavno završenog festivala u Kanu je ostvarenje "Salem" Žan-Bernar Marlena koji će biti prikazan u nedelju, 18. juna u 21 čas na Kosančićevom vencu. Film je prikazan u selekciji Izvestan pogled.

foto: Promo

U okviru OFF programa: Rediteljke publika će u mts Dvorani gledati filmove „Zaljubljena Anais“ Šarlin Buržoa Take, „Baš me briga“ Emanuel Mar i Žili Lekustr, „Beskrajno leto“ Emili Osel i „Plejlista“ autorke Nin Antiko.

Sve projekcije na otvorenom počinju u 21 čas, projekcije u Novom Sadu i Nišu počinju u 19 časova, dok će filmovi koji su na programu u mts Dvorani biti prikazani u 17 časova. Ulaz na projekcije je slobodan.

Kurir.rs

Bonus video:

01:16 ĐORĐE JE DOBAR I POŽRTVOVAN OTAC: Reditelj uveren da će stvarni lik iz filma dobiti decu nazad (KURIR TELEVIZIJA)