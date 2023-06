ZABRANJENA LJUBAV S PRIJATELJEM MARINOG SINA ĆE SVE ZAINTRIGIRATI: Novi film Mire Karanović ulazi u trku za nagradu od 100.000 €

Drama "Majka Mara", druga filmska režija proslavljene glumice Mirjane Karanović, selektovana je za ovogodišnji filmski festival u Karlom Varima. Ostvarenje iz Srbije biće prezentovano u selekciji Work in Progress, kako prenosi sajt Filmskog centra Srbije, i nalazi se tu sa jedanaest igranih i dokumentarnih igranih filmova u poodmakloj fazi produkcije ili postprodukcije iz zemalja Centralne i Istočne Evrope, Balkana, bivšeg Sovjetskog Saveza, Bliskog Istoka i Severne Afrike. Projekti se takmiče za nagradni fond u ukupnoj vrednosti od 100.000 evra.

foto: Nebojša Babić

Mirjana Karanović ponovo je za svoj film izabrala provokativnu temu. U središtu ove drame je Mara, uspešna poslovna žena čiji život iz korena menja iznenadna smrt sina jedinca. Kroz odnos s mlađim muškarcem i najboljim drugog njenog jedinog deteta ona pokušava da se suoči s gubitkom i pronađe način da nastavi dalje. Ovde je reč o, kako je sama glumica najavila medijima prošle godine pred početak snimanja, uglavnom vrlo ženskom filmu, koji otkriva neke skrivene komore ženskog bića i nešto što u ovom muškom svetu može da bude neočekivano.

foto: Privatna Arhiva

Film producira Snežana van Hauvelingen, poznata po filmu "Nečista krv - greh predaha" i seriji "Jutro će promeniti sve", u ime filmske kuće This and That Productions, a nastanak ovog ostvarenja podržao je Filmski centar Srbije. Scenario za film "Majka Mara" napisali su Mirjana Karanović, Maja Pelević i Ognjen Sviličić, dok je saradnik na scenariju Srđan Koljević, a tekst je nastao po elementima drame "Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali" Tanje Šljivar. Glavne uloge u filmu tumače Mirjana Karanović i Vučić Perović, a u filmu glume i Boris Isaković, Jasna Žalica, Jelena Ćuruvija, Aleksandar Đurica, Pavle Čemerikić... Direktor fotografije je Igor Marović, scenografkinja Dragana Baćović, a kostimografkinja Lora Loker.

foto: Nebojša Babić

Film su podržali i Media Kreativna Evropa, Filmski centar Crne Gore, Fondacija za kinematografiju Sarajevo, Slovenački filmski centar, Luksemburški filmski fond, BAK, Ministarstvo kulture Švajcarske, Ciriški filmski fond i Eurimaž. "Majka Mara" snimana je prošle godine u Beogradu. Veliku uspeh Mirjana Karanović postigla je svojim prvencem "Dobra žena", koji je svetsku premijeru imao 2016. godine na Sandensu u Americi. U njemu se bavi suočavanjem s prošlošću i temom ratnih zločina. Premijera novog filma očekuje se naredne godine na nekom velikom filmskom festivalu.

