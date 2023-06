OGLEDI O BUDUĆNOSTI: izložba “Afternature“ u DOTS galeriji

Svako ko je ljubitelj umetnosti i kulture ne treba da zaobiđe izložbu pod nazivom “Afternature“ umetničkih dela umetnica i umetnika iz Srbije i Holandije. Oni su se udružili oko ideja koje istražuju susretanje prostora sadašnjosti i budućnosti, prirodnog i veštačkog, sećanja i realnosti. Izložba prikazuje raznolike perspektive na prirodno i veštačko putem dela umetnika Roba Bouvmana, Slavice Dragosavac, Stevana Kojića, Nataše Kokić, Hejsa van Lita i Inge Shautsen.

foto: Marko Ercegović

Umetnost uvek nudi različita tumačenja i pravce razmišljanja te je “Afternature“ upravo inspirativno štivo koje će nam pružiti bezbroj mogućih tumačenja zasnovana na našim ličnim istorijama, uverenjima i osećanjima ali i prema našem odnosu prema sadašnjosti, budućnosti, prirodnom i veštačkom.

Kroz autorski tekst, istoričarka umetnosti Dea Cvetković tumači izložena dela kroz pojmovnik sačinjen od asocijacija: sećanje, greška, međuprostor, dodir, blueprint i ružičasta boja – koja nam pružaju ključ za razmišljanje i otvaranje prostora za nove lične interpretacije.

Galerija DOTS, koja se nalazi u K-district kompleksu na Donjem Dorćolu, je počela sa radom u septembru prošle godine sa izložbom čuvene američke umetnice Kiki Smit. Njen rad je fokusiran na povezivanju lokalne i međunarodne savremene umetničke scene i na osnaživanju pozicije umetnosti i kulture u društvu.

Izložba je otvorena za javnost do subote, 24. juna 2023. godine, od utorka do petka od 12h do 18h i subotom od 12h do 15h.

