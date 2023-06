JADRANKA JOVANOVIĆ O SPEKTAKULARNOM NASTUPU I SUSRETU S ANOM NETREPKO: Beograd je pokazao snagu operske umetnosti, ona je... FOTO

Jedna od najtalentovanijih operskih pevačica u savremenoj istoriji Ana Netrepko u pratnji tenora Jusifa Ejvazova i baritona Željka Lučića priredila je publici spektakl na prvoj večeri Belgrejd river festa.

Koncert na platou ispred zdanja Geozavoda okončan je višeminutnim ovacijama za troje pevača i ostale muzičare, kojima je dirigovao Mikelanđelo Maca, a veče je krunisano izlaskom na bis i vatrometom.

Pozdravljeni gromoglasnim aplauzom ispunjenog gledališta pod vedrim nebom Beograda, Netrepkova, Ejvazov i Lučić nastup su počeli zajedničkim izvođenjem arije "Libiamo ne' lieti calici" iz opere "Travijata" Đuzepea Verdija. Ovacije publike pratile su svako izvođenje umetnika.

U arijama Ane Netrepko uživala je i srpska primadona Jadranka Jovanović, koja joj se nakon nastupa pridružila na večeri.

- Kada umetnik dođe u fazu da se na svojim nastupima igra svojim darom, znanjem, harizmom, ličnošću, kreativnošću, kada nas zapljuskuje s najskrivenijim emocijama svoje duše, on je u najuzvišenijoj i najsavršenijoj fazi svog izvođaštva. On se igra kroz svoju umetnost. To je Ana Netrepko. Fantastičan utisak ostavio je i tenor Jusif Ejvazov, kao i naš Željko Lučić, hor i orkestar RTS i odlični maestro Mikelanđelo Maca. Beograd je u utorak bio svet, pokazavši još jednom snagu najsavršenije umetnosti - operske umetnosti i to u vrhunskom izvođenju - rekla je za Kurir Jadranka i prisetila se prvog susreta sa svetskom divom.

- Sa Anom sam se upoznala pre nekoliko godina u Metropolitenu, posle predstave "Ana Bolen". Teško sam i s dubokim saosećanjem doživela da je poslednjih godina deo sveta imao nepravedan odnos prema njoj, mešajući politiku u vrhunsku umetnost.

Nastupima primadone Ane Netrepko aplaudirale su najbolje dvorane sveta, a među njenim obožavaocima su istaknuti poslovni ljudi, političari i kulturne ličnosti. Koncertu u Beogradu prisustvovale su brojne poznate ličnosti, među kojima su: ministarka kulture Maja Gojković, Nataša Ninković, Tijana Bogićević, Jelena Tomašević, Svetislav Bule Goncić, Vjera Mujović, Dragan Bujošević, Lena Kovačević, Jelena Gavrilović, Mira Adanja Polak i Konstantin Kostjukov.

Poznati operski par u Srbiju je došao nakon premijere opere "Aida" u čuvenoj Areni Verone, koja je izazvala ogromnu pažnju svetske javnosti i na taj način su ukazali veliku čast našoj zemlji i publici. Druge večeri Belgrejd river festa nastupila je izraelsko-španska pevačica Jasmin Levi, vlasnica čuvenih hitova "Una noche mas", "Alegria" i "Adio kerida".

