NEĆU IMATI HRABOROSTI DA GLEDAM SERIJU TOMA! Glumica Iva Ilinčić otkriva zašto će propustiti ostvarenje koje svi željno iščekuju

Iva Ilinčić uspešnu pozorišnu sezonu završila je premijerom Geteovog komada "Prafaust" u režiji Borisa Liješevića u Beogradskom dramskom pozorištu. Mlada glumica je rođena 1996. u Beogradu, a glumom se bavi od desete godine i u protekloj godini postala je i stalna članica pozorišta na Crvenom krstu. Za Kurir otkriva kako joj je bilo da prvi put u karijeri glumi u stihu, ali i zašto neće gledati seriju "Toma", koja na male ekrane kanala Superstar Telekoma Srbija stiže do kraja godine.

foto: Dragana Udovičić

Bežali ste od ove uloge i Geteovog dela. Zašto?

- Imala sam strah od nje. Na fakultetu mi je "Faust" bio jako dosadan kad sam ga čitala. Plašila sam se kako ćemo to sve postaviti. Meni je sada priča razumljiva od početka do kraja. Raditi klasiku je privilegija danas u pozorištu. Govoriti u stihu može da bude teško, ali sam imala divne kolege i partnere. Srećna sam što na ovaj način zatvaram sezonu.

Ko vam je najviše pomogao?

- Reditelj Boris Liješević. Mislila sam da neću uspeti da da shvatim šta je Faust danas i kakvi su to ljudi, ali uspeli smo da dođemo do toga analizom njihovih odnosa. Drugi problem je bio što sam dobila ulogu neke čiste devojke koja strada. Plašila sam se da će sve opet biti opšte mesto mesto i pomislila sam: "Ne opet ova uloga." Moj lik Margarete ima toliko slojeva. Svetozar Cvetković je divan partner i puno mi je pomogao. Ne znam da li samo ja imam sreće, ali probe i ceo proces bili su divni.

foto: Dragana Udovičić

Glavni junak se bori sa iskušenjima. Da li vi lako njima odolevate u životu?

- Teško odolevam iskušenjima i nisam dobar primer. Iskušenja su na svakom koraku. Nekad je u redu i ne odoleti, jer iz toga izvučeš pouku i nešto novo naučiš i nastaviš dalje. Greta nije tome odolela pa je doživela veliko stradanje. Nadam se da se meni kao Ivi to neće deseti.

Izabrali ste pozorište, a ne film i televiziju. Da li je to bio vaš svestan izbor?

- Bio je to sticaj okolnosti, a sada mi je drago što je tako ispalo.

foto: Stefan Stojanović MONDO

Glumci tokom leta snimaju serije i filmove. Da li ćete raditi nešto novo?

- Idem na odmor. Imam neka snimanja od avgusta, a i gostovanja s pozorištem sa ovom predstavom.

Od jeseni ćemo vas gledati u seriji "Toma".

- Hoće li ta serija ikada biti prikazana?! (smeh) Milan Marić i ja smo to snimali pre tri i po godine, a ja sam tada bila potpuno druga osoba. Sada, kada izađe, biće mi čudna. Igram prvu veliku ljubav slavnog pevača Slavicu. Ona je bila rukometašica iz Travnika, ali radnja se dešava u Tuzli. Nemam hrabrosti to više da pogledam i zaobići ću to u širokom luku.

foto: Printscreen/RTS

Što imate nelagodu sebe da gledate na ekranu?

- Moj život je bio toliko intenzivan tokom te tri godine da sam sada potpuno druga osoba.

Kako gledate na seriju "Žigosani u reketu", gde vas je publika i upoznala?

- Svetozar Cvetković mi je tu prvi put bio partner. To je neki moj prošli život. Lepa uloga za probijanje. Bila sam beba, student i ništa nisam znala o životu. Izgleda da to tako treba da bude.

foto: Dragana Udovičić

Šta gledate na televiziji?

- Volim dramske i životne serije. Poslednje što sam gledala je "Beli lotos", a omiljeni su mi "Naslednici".

Kakvu ulogu priželjkujete do kraja 2023?

- Neku veliku filmsku ulogu. Osećam da sada ulazim u neki ozbiljniji repertoar i da stvari moraju da se promene. O poslu ću razmišljati kad se vratim s mora. Svaka uloga u stvari tebe pronađe.

Kurir.rs