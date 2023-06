FRONTMEN BENDA SKORPIONS SE OGRNUO SRPSKOM ZASTAVOM: Pevač Klaus Majne publici se obratio na našem jeziku i poslao lepu PORUKU

Čuvena nemačka hard-rok grupa Skorpions održala je u nedelju koncert pred punom Štark arenom, u okviru evropske turneje "Rock Believer". Slavni rokeri, čija karijera traje više od pola veka, na poziv fanova odlučili su da prošire već ugovorenu turneju i nastupaju u Srbiji nakon pet godina.

Spektakularnim nastupom bend je atmosferu u Areni doveo do usijanja, a na samom početku pevač Klaus Majne publici se obratio na srpskom jeziku.

- Dobro veče, Beograd, kako ste - rekao je, pozdravljen ovacijama publike, nakon čega je na engleskom jeziku istakao da je bend srećan što je ponovo ovde i zamolio da se svi prepuste dobrom rokenrolu.

Uživajući u vanvremenskim hitovima poput "Still Loving You", "Wind of Change" i "Send Me an Angel", "Blackout" i "Dynamite", publika je na poklon od frontmena grupe dobila i veći broj palica za bubnjeve. Poneseni lepim gestom, Klaus Majne je dobio srpsku zastavu s natpisom "Scorpions" dok se poklanjao s kolegama na bini.

Nakon poslednjeg bisa Majne se ogrnuo srpskom zastavom, podelio još palica za bubnjeve publici i poručio: "Hvala vam puno, Beograde, volimo vas".

