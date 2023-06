PREDSTAVU SA SUZAMA U OČIMA GLEDALA I POTOMKINJA TANASKA RAJIĆA: On se borio za slobodu Srbije, a mi za ljudske živote kao lekari

Na Vidovdan, godinu dana nakon premijere u Čačku, u dvorištu Muzeja Vuka i Dositeja premijerno je i u Beogradu izvedena monodrama po tekstu Dejana Stojiljkovića "Vetar i zastave", koja govori o Tanasku Rajiću. Ulogu ovog velikog junaka i hajduka sjajno je odigrao glumac Nikola Šurbanović, koga je publika nagradila ovacijama.

Monodramu je režirao Milan Milosavljević, a po ideji producenta Marka Čkonjevića. Za Nikolu je ovo izvođenje bilo posebno emotivno jer je bilo prvo u njegovom rodnog gradu, a iz publike je predstavu sa suzama u očima gledala Natalija Pavlović, potomkinja junaka ovog komada.

- Tanasko je nama rođak po babinoj liniji. Najviše me je u predstavi pogodilo to kako je prikazan njegov život. Bio je stalno u ratovima i nije imao previše vremena da ga provodi s porodicom. On je na kraju svog život bio napušten, jer Karađorđe otišao za Rusiju. Kod nas u porodici je uvek bila borba. Moj otac je živeo u straćari, a postao je veliki lekar. Naravno, i ja sam nastavila tu liniju i borimo se za ljudske živote, a naš predak za slobodu - kaže za Kurir Natalija Pavlović, koja je endokrinolog i radi u Kliničkom centru Srbije.

Većina junaka Prvog srpskog ustanka nastradala je mlada, a Tanasko Rajić je uspeo da doživi duboku starost. Ipak, u istoriji nema mesto kakvo zaslužuje.

