NASLUTILA ZLO ČIM JE UPOZNALA SVOG LJUBAVNIKA: Najlepša žena Juge PREDOSETILA svoju smrt, a on za to ni dana NIJE ROBIJAO

Milja Vujanović Regulus bila je simbol lepote sedamdesetih i osamdesetih, osvajala je ljubitelje filma, adevedesetih je postala poznata i kao astrolog, a onda je sve promenio jedan jeziv događaj.

Milja je važila za jednu od najlepših žena Jugoslavije, a po zanimanju je bila prvenstveno glumica, a potom i astrolog.

Odnela je pobedu na konkursu za najlepšu ženu Srbije 1967, kada je imala svega 22 godine. Upravo tada je šira javnost saznala za nju, a ubrzo je postala poznata po svojoj raskošnoj lepoti.

Tumačila je glavnu ulogu u filmu „Rani radovi“ Želimira Žilinika iz 1969, kojom je osvojila Zlatnog medveda na prestižnom Berlinalu, što joj je otvorilo vrata za uspešnu karijeru u svetu filma.

Očarala i de Nira

Ova lepotica bila je tiha patnja mnogih muškaraca, a svojevremeno se pisalo da je očarala čak i Roberta de Nira.

Završila je studije glume na Dramskoj akademiji, a pored toga i Fakultet političkih nauka, na kojem je i magistrirala.

Kada je u pitanju njena filmografija, igrala je u dvadesetak ostvarenja: „Sneg na usnama“, „Majka, sin, unuk, unuka“, „Bube u glavi“, „Bablje leto“, „Neretva“, „Most“ „Nokaut“…

Nakon što se Eva Ras prva pojavljivala obnažena u scenama kultnih filmova, druga posle nje bila je upravo Milja, koja je, govoreći o svlačenju ispred kamere, jednom izjavila „da bolje izgleda bez odeće, nego kad je obučena“.

Milju su obožavali muškarci širom Jugoslavije, a na njenu lepotu nisu ostale imune ni pojedine zvezde javne scene, među kojima je bio i čuveni kantautor Arsen Dedić.

„Ona je bila Arsenu Dediću jedna od najvećih ljubavi. Čak je napisao da je do kraja života bio sa njom u kontaktu, da mu je ona poslala sve njene knjige i filmove. Ona je bila njegova velika inspiriacija. Mnogi poznati ljudi bili su mamina ljubav i ona njihova“, ispričala je svojevremeno Miljina ćerka Maša, prenosi Espreso.

Milja je sa ikonom Holivuda, Robertom de Nirom, navodno imala kratku romasu tokom njegovog boravka u Beogradu sedamdesetih godina.

„Taj neki fest bio je 70-ih u Beogradu, kada je dolazio Robert de Niro. Nije još uvek bio toliko popularan. Oni su tada započeli tu neku romansu. Ja se tada još nisam rodila, tako da ga nažalost nisam upoznala“, rekla je tom prilikom Maša, kako piše pomenuti medij.

Promena iz korena

U jednom trenutku, dok je uživala ogromnu popularnost širom cele Jugoslavije, Milja se umorila od uloga u kojima je obično bila „golišava lepotica“, pa je odlučila da promeni život iz korena. Napustila je glumu i rešila da promeni profesiju, pa se posvetila astrologiji.

„Odluku da napustim film donela sam kada sam shvatila da tekstovi koje izgovaram nisu ono što bih ja u sličnim situacijama izgovarala. Astrologiju sam počela da proučavam pre trideset godina. I mada žalim za filmom, astrologiji sam ostala verna sve do danas. Uostalom, ne biramo mi profesiju, profesija bira nas“, objasnila je svojevremeno glumica.

U vreme kada se okrenula astrologiji, u Srbiji su bili popularni televizijski formati u kojima se pojavljuju magovi i proročice. Tada je Milja privukla ogromnu pažnju, o njenom radu se i dalje govori, a širokoj javnosti je bila poznata i kao astrološkinja koja se „udala“ za zvezdu Regulus. Ova informacija iznenadila je javnost, a nekadašnja glumica počela je čak i da se potpisuje kao Milja Vujanović-Regulus.

Kao astrolog, bila je čest gost u emisijama, pisala je za medije i objavljivala knjige, a oprobala se i kao voditeljka jednog izuzetno kontroverznog televizijskog formata.

Jeziva tragedija

Uspešnu karijeru astrološkinje prekinula je velika tragedija koja je zadesila Milju.

Naime, Obrad Zejak, njen emotivni partner, upucao ju je u maju 2000. godine, nakon čega se prijavio za pokušaj ubistva.

„Dve večeri pre te pucnjave, koja je dogodila 8. maja 2000. godine, otišla sam kod mame na Đurđevdan, na njenu devojačku slavu. Rekla mi je da će sad on da stigne i da se, ako mogu, sklonim negde. To me je strašno pogodilo, ali očigledno je on imao veliki negativan uticaj na nju. Ni danas ne razumem njegovu mržnju prema meni. On mi je čak dao otkaz u firmi moje mame, došao da uzme telefon, ključeve od Astro centra. Noć pre nemilog događaja ona ga je poslala da sa mojim bratom Leonom donese nešto sa sela. On je brata ostavio negde usput i Leon me je pozvao od nekog druga. Zvala sam mamu da joj to kažem. Tada se veoma naljutila i njih dvoje su se posvađali. Sutradan ujutru on ju je upucao u njenom stanu.

Nisam bila prisutna, ne znam šta se tačno desilo, ali znam da je ona htela da prekine tu vezu, koja je trajala desetak godina, tražila je od njega da pokupi svoje stvari, što on nije nameravao da uradi. Tada je uzeo pištolj i upucao je s leđa. Hitac joj je prošao kroz vrat, oštećena joj je kičmena moždina, a najgore je što je Hitna pomoć došla bez nosila, odneli su je u njenom ćebetu, tako da se verovatno i tu nešto poremetilo tokom transporta. Doktori je nisu operisali jer su procenili da neće preživeti. Pet narednih godina bila je potpuno nepokretna. Dijagnoza: kvadriplegija. Mogla je samo glavu da pomera“, prisetila se Maša 2018. u velikoj ispovesti za Gloriju.

Ono što je Mašu posebno uznemirilo i potom mučilo godinama, bila je neverovatna sudska odluka da Zejak, posle samo mesec dana pritvora, bude pušten na slobodu – na kojoj je i ostao do kraja života.

Zločin bez kazne

„On je bio mesec dana u Centralnom zatvoru, u pritvoru, i to je bilo sve. Ni dana nije proveo iza rešetaka zbog pokušaja ubistva. Izašao je na slobodu i to je bio još jedan strašan udarac za mene. I što je najgore, vratio se da živi kod mame, tu gde ju je upucao. Ona je sudiju zamolila da ga ne osude, da ne ide u zatvor, nego da joj pomaže pošto je nepokretna, jer kao nema nikog drugog da brine o njoj. Meni je sve to delovalo kao totalno ludilo. Kada sam to čula, plakala sam kao kiša i narednih mesec dana sam izazila samo do prodavnice. Bila sam totalno slomljena.

Nije mi bilo jasno ni kako je sud uvažio njen zahtev da on ne bude osuđen, kako su smeli da ga puste. Košmar. Mislila sam da je moja mama do te mere zastranila da joj se pomračio um, pa nam dovodi ubicu ponovo u život. Zamislite, šeta vam se po kući ubica vaše majke. To što ona nije umrla kad je pucao, to nije njegova zasluga, njegova namera je bila da je ubije. Sve vreme sam ga doživljavala kao ubicu, koji koristi naš stan, kuću na selu, sve to što imamo, automobil i novac, i niko mu ništa ne može. Tek nakon njene smrti saznala sam, od nekoliko ljudi kojima je to poverila, da je bila ucenjena, da joj je pretio, da je rekao kako ćemo brat i ja da stradamo ako ga ona ne spase zatvora“.

Ultimatum

„Nisam s njim govorila godinu dana, ali onda je postavio novi ultimatum – ako neću s njim da komuniciram, on će ostaviti mamu, neće joj pomagati. Zbog mame sam mu tada pružila ruku. Ne možete znati koliko je to teško, ali sam to uradila jer me je ona molila. Zamislite kako je tek njoj bilo kada je morala i to da učini samo da bi nas sačuvala. Živeo je s njom do njene smrti, ali problemi nikada nisu prestali. Obavezu da o njoj vodi računa nije ispunjavao, stalno je bio nedostupan na telefonu, maksimalno je zloupotrebljavao situaciju. Mami su uvek pomagali njena prva komšinica i njen muž, i moj brat je bio tu, a zbog narušenih odnosa ja se nisam nametala, odlazila sam samo kad bi me ona zvala, kad bi izrazila želju da nešto pomognem. Nisam se osećala dobrodošlom.

Deset dana pre nego što je umrla pozvala me je da dođem i dala mi sve što je imala: ključeve od stana, neku manju svotu novca, jednu audio-kasetu na kojoj mi je ostavila poruku, kompjuter. Osećala sam se kao da mi je vratila poverenje nazad. Neposredno pred smrt posetio ju je vladika Atanasije Jeftić u društvu njene nekadašnje velike ljubavi Duleta Savića, jer je želela da olakša dušu. Taj momenat joj je bio veoma važan. To je bio njen trenutak spasa. Napisala je i knjigu “Nasmeši se Gospode“, prisetila se ona za „Gloriju“.

Sve je ukazivalo na zlo

Nju ubica njene majke ni posle Miljine smrti nije ostavio na miru:

„Ubrzo pošto je mama umrla, jedan komšija sa sela je došao i upozorio me da se njen ubica sprema da nam otme stan i svu imovinu. Onda me je on tužio. Taj proces se završio u našu korist. Živeo je u mom kraju, potom sam čula da je dolazio da me traži, da unosi nemir“, rekla je naslednica Vujanovićeve.

Ona je za Gloriju otkrila i kako je Vujanovićeva upoznala čoveka koji joj je upropastio život.

„Upoznali su se u Astro centru, došao je na analizu horoskopa, mada kruže priče da je on njoj bio poslat od strane službe državne bezbednosti. Ona je, to sam čula mnogo kasnije, svojim prijateljima tada rekla: “Ovaj je došao da me ubije”. Takav je osećaj imala. Otkad se on pojavio, sve je ukazivalo da će doći do neke tragedije. Sve vreme je radio na tome da stane između nas dve, da nas udalji, da mama ima neprijateljski odnos prema meni, što nije normalno. Donekle je uspeo u tome. On je bio vojno lice u penziji i uvek je nosio pištolj sa sobom. Jednom kada su došli kod mene u posetu, izvadio je pištolj i stavio ga na sto. Prenerazila sam se. Tada sam rekla mami da to ne može da radi u mojoj kući. Ne znam šta mu je to značilo, valjda je to bila neka demonstracija sile. Posle nekoliko nedelja on je nju upucao tim pištoljem“, objasnila je u velikoj ispovesti za Gloriju ćerka čuvene lepotice, glumice i astrologa.

Milja Vujanović umrla je 4. juna 2005. u Beogradu, dok je Zejak živeo do 2017. godine.

