NOSIM ŠAJKAČU KAD OBILAZIM VOĆNJAK! Nenad Jezdić nije samo gazda u selu, već RADI SA MAJSTORIMA i živi povučeno u svojoj oazi mira

Nenad Jezdić jedan je od najistaknutijih dramskih umetnika današnjice, a danas proslavlja 51. rođendan.

U svom rodnom gradu, Valjevu, završio je osnovnu i srednju. Diplomirao je glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu u klasi profesora Predraga Bajčetića. Član je pozorišta Atelje 212 bio je od 1998. godine, a član Jugoslovenskog dramskog pozorišta od 2020. godine. Igra i na drugim pozorišnim scenama.

O svom poreklu kaže:

- Jezdići su bili Miletići. Moj čukundeda stigao je na konju u valjevsku čaršiju odnekud iz Hercegovine. Jezdio je na konju pa su ga tako prozvali a neko je od njegovih potomaka posle uzeo to za prezime - rekao je u jednom intervjuu Jezdić.

Iako redovno puni pozorišne sale odabrao je da živi povučen život. Jezdić u jeku svoje popularnosti odlučio da se preseli u rodno selo Zabrdicu kod Valjeva, gde je sagradio veliku kuću. Njegov plan odmah je bio da se bavi i poljoprivredom, te je počeo da proizvodi rakiju.

I potrudio se dobro, jer danas brine o 20 hekrata imanja. Ono za šta se zalaže u javnosti, primenio je na ličnom primeru, a planira da u poljiprivrerdni biznis uključi i svoje četvoro dece jednog dana ukoliko to budu želeli.

- Ja imam svoju šajkaču u selu, čak je i nosim kad obilazim svoj voćnjak. Možda to može izazvati i neki pogrešan prizvuk kod ljudi, ali ja nemam problem sa šajkačom, ja imam svoje selo i ja sam duboko uveren da selo ne može umreti. Istinsku punoću života osećam na selu, ali to me neće udaljiti od scene. Naprotiv. Sebe ovde vidim za ceo život - poručio je Nenad za Blic. Ranije je priznao da se dešava da zbog života i ulaganja na selu, uskrati porodici neke stvari.

- Oni su mi najveća podrška, da mi nije mojih, ne bi bilo ni mene. Uvek me prate, tu i tamo uskratimo im nekad neko zadovoljstvo, nekad preko svoje mere i svojih mogućnosti neke stvari isforsiram, ali ja verujem u sebe. Prvo u sebe, pa u Boga, u selo i moj narod, verujem u Srbiju - isticao je uvek Jezidić.

Ne propušta priliku da kaže koliko voli selo, a priznaje da je život van grada težak, ali da on ne odustaje. Nenad nije samo gazda. On je sa majstorima, vozi traktor, seče drva...

- Kada bi se stručnjaci bavili mnome, verovatno bi dolazak ovde definisali kao beg od svega. Ali zašto da ne budem jak pa da pobegnem od sebe? To sam i uradio. Ovo je ogromno odricanje i podvig, tako da sam ja bio jak da pobegnem od sebe. Od pozorišta, od glume - rekao je Nenad za Blic.

