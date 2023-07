BESPLATNI KONCERTI MLADIH KOMPOZITORA U DOMU OMLADINE: Ulaz je besplatan, a evo kada počinje turneja EU projekta Sinergija!

Dvanaest novih kompozicija, poručenih u okviru projekta „Sinergija“ (#synergy: Sharpening the capacities of the classical music industry in the Western Balkans), koji je podržan iz programa „Kreativna Evropa“ Evropske komisije, biće predstavljeno na velikoj letnjoj turneji koja započinje 13. jula u Kotoru, a završava se 2. avgusta u Ljubljani.

foto: Projekat Sinergija / CEBEF

U okviru ove turneje, Centar beogradskih festivala – CEBEF, kao jedan od partnera u projektu „Sinergija“, organizuje dva koncerta u Beogradu, 29. i 30. jula u Domu omladine Beograda – Sala Amerikana.

Na koncertima će biti predstavljene kompozicije autora iz regiona, uključujući i kompozitore iz Srbije, Miru Milosavljević i Predraga Radisavljevića, koji su odabrani za učešće u ovom projektu.

Sve kompozicije inspirisane su gradovima koji učestvuju u projektu, a zajednički programski okvir jeste zaštita prirodnog i kulturnog bogatstva regiona Zapadnog Balkana.

Kompozicije izvode namenski formirani kamerni ansambli muzičara iz regiona, čiji je umetnički rukovodilac Timea Kalmar, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu.

Koncerti u Sali Amerikana DOB-a počinju u 21 čas. Ulaz je slobodan.

1 / 5 Foto: Projekat Sinergija / CEBEF

Subota, 29. jul 2023. u 21.00, DOB – Sala Amerikana

Mira Milosavljević: Conversations Within, za gudački kvartet

Nina Perović: Encounters, za flautu, dve violine, glas, klavir i elektroniku

Ardian Halimi: On the edge of silence, za klavirski kvartet

Matija Krečič: Big Ship Full Of Joy and Crap, za klavirski trio

Krešnik Alidžkaj: Klavirski kvartet

Timotej Kosovinc: Unheard story, za flautu, gitaru, violončelo i klavir

Nedelja, 30. jul 2023. u 21.00, DOB – Sala Amerikana

Milivoje Pićurić: Air, za gudački kvartet

Predrag Radisavljević: Kulshedra, za ženski glas, harmoniku i živu elektroniku

Kris Sopićoti: Noise, za gudački kvartet

Tomislav Oliver: Korbe, za violončelo i elektroniku

Jetmir Zaganjori: Anosmia, za gudački kvartet

Helena Skljarov: Ljubljana, za flautu, violončelo i harmoniku sa video radom

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:31 Baja Mali Knindža koncert na Tašu