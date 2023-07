"ZNAJU DA KAŽU DA SI TI GLUPA" Mina Lazarević otkrila NEPOZNATE DETALJE o legendarnom Lanetu Gutoviću: Suze su mi išle zbog njega

Glumica Mina Lazarević otkrila je do sada nepoznate detalje sa početka svoje karijere.

Ona je ispričala da je dva meseca posle porođaja dobila glavnu ulogu u seriji „Porodično blago“, a ubrzo je usledila i uloga u seriji „Bela lađa“, koja je takođe obeležila njen televizijski početak karijere.

Glumica je sada ispričala po čemu pamti pokojnog glumca Milana Gutovića, a onda se prisetila i anegdote sa njim:

- Lane je bio genijalan. On je toliko harizmatičan, šarmantan, fantastičan glumac. To vidiš i prema reakcijama publike. On kada izađe kao da se pojavila rok zvezda. Ja to nisam videla nigde sem kod njega, a sa druge strane, jedan jednostavan čovek koji voli da uživa u malim stvarima. Voli da ugodi ljudima i da priča i zabavlja, a mi volimo da ga slušamo i to može da traje satima - počela je glumica, te nastavila:

- Na sceni ako on vidi da ti uživaš u njegovim bravurama, on onda igra za tebe i uživa u tome da igra za tebe, on je mene "masakrirao" u nekim scenama da su mi išle suze od smeha. On to svesno i namerno radi i onda ja čekam tu scenu da je on izvede za mene i onda se tu mi igramo i publika više nije ni bitna. Znao je da kaže ‘"Minjoz znaju da kažu da si ti glupa, đubrad jedna", tako mi kaže iz čista mira - ispričala je glumica.

