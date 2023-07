"GRIZLA ME JE SAVEST KAD SAM OTIŠAO NA KOSOVO" Tika Stanić zbog Dečana i Pećke patrijaršije napravio DRASTIČNU PROMENU u životu

Tihomir Stanić kaže da ga je poseta Kosovu i Metohiji promenila. Glumac ističe da je boravak u južnoj srpskoj pokrajini u njemu probudio grižu savesti, te da je od boravka u Pećkoj patrijaršiji počeo da piše isključivo ćirilicom.

Kaže da se njegov odnos prema Kosovu menjao kroz život:

- Moj odnos prema Kosovu se menjao i potpuno je drugačiji od časa i trenutka kada sam otišao tamo. Shvatio sam da sam video sve po Evropi, a da tamo nikada nisam bio i bilo me je sramota. Ja sam pre 25 godina prvi put otišao i video Pećku patrijaršiju i Dečane, kada smo igrali predstavu.

foto: Marina Lopičić

Tihomir je od posete Pećkoj patrijaršiji počeo da piše samo ćirilicom:

- Iako su mi otac i majka pisali ćirilicom, ja sam u skladu sa novim vremenom pisao latinicom. U dvorištu Pećke patrijaršije sam rešio da promenim pismo. Valjda iz griže savesti i od tada se pišem ćirilicom. Deca su prepoznavala nas glumce, pa smo delili autograme koleginica i ja, onda me je ona u jednom momentu pitala od kada se potpisujem ćirilicom. Iskren da budem, nisam ni primetio, a to se sve događalo u dvorištu Pećke patrijaršije. To se desilo iz neke griže savesti i od tog momenta se potpisujem isključivo ćirilicom.

foto: Damir Dervišagić

Stanić je obišao Štrpce, Šilovo, Gračanicu i video svoje rođake:

- Gledao sam freske i likove koji potpuno isto izgledaju kao moji iz sela Šeškovci, opština Latkaši i od tog momenta imam drugačiji odnos u društvenom i političkom smislu. U onoj meri u kojoj smo prisutni tamo fizički, u toj meri nam je stalo do Kosova - istakao je glumac u podkastu "Rubikon".

(Kurir.rs/ Informer)

Bonus video:

02:59 TIHOMIR STANIĆ SKUPO PLAĆA GREŠKU IZ PROŠLOSTI: Postradao sam i to me je mnogo koštalo, ali me je i odškolovalo!