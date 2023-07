BOGDAN DIKLIĆ TRAŽIO AUTOGRAM OD OVOG GLUMCA: Bio mnogo nervozan, TRČAO, olovku čuvao decenijama, a posle 10 godina on ga se SETIO

Glumcu Bogdanu Dikliću uručena je nagrada "Aleksandar Lifka", koju je osvojio u kategoriji domaćih stvaralaca na otvaranju 30. Festivala evropskog filma Palić. Nakon toga glumac se družio sa medijima, gde je otkrio zanimljive detalje iz svoje bogate karijere.

Tako se Diklić prisetio susreta sa čuvenim Fabijanom Šovagovićem u svom rodnom gradu.

foto: Damir Vujković

- Bio sam treći razred gimnazije, tata me poslao u apoteku. Video sam ispred knjižare pokojnog Fabijana Šovagovića. Snimali su nešto u Bjelovaru. On je i danas jedan od glumaca koji je ze mene lično jako veliki, jedinstven, poseban... Prišao sam mu. Naime, nisam kod sebe imao papir i olovku, nego sam otišao u prodavnicu, pa tetu Dragu, prijateljicu moje majke sam zamolio za olovku i papir.

Brzo sam se vratio. Zamolio sam Šolu. Hemijska je bila bordo boje i čuvao sam je jako dugo. Ta hemijska je zajedno sa mnom nastupila u filmu "Majstori, majstori" u sceni kada se Miroslav potpisuje. Pitao me šta će mi autogram, a odgovorio sam mu da bih i ja možda pokušao da postanem glumac.

foto: Damir Vujković

Pratio sam ga jedno vreme, a onda je ušao u neku radnju sa alatom. Bio je veliki ljubitelj obrađivanja drveta. Gledao je neki alat, valjda sam mu dosadio, ne znam, pružio mi je ruku i rekao: "Doviđenja, nadam se budući kolega". Rez. Sledeća scena. Završio se Pulski festival, desetak godina kasnije, Šola i ja smo u avionu, letimo za Zagreb. Sedimo i kažem mu: "E moj Šolo kad bi se ti sećao.." Prekida me: "Znam, ispred knjižare." - ispričao je Diklić.

"Majstori, majstori" Gorana Markovića je priča o školi, koja je spolja sjajna, a iznutra vlada netrpeljivost. Spada u klasike domaće kinematografije, a pored Diklića, glavne uloge tumače i Pavle Vujisić, Mira Banjac, Aleksandar Berček i Zoran Radmilović.

foto: Printscreen YT

Novinare je zanimalo šta se desilo sa maturskim odelom koje je nosio.

- To niko ne zna. Nestalo je iz sasvim opravdanih razloga. Posle nekih 20 godina konfecijski broj je postao neadekvatan. I ono koferče je moja pokojna mama, ne znam otkud joj ta ideja. Kupila mi je akten tašnu za rođendan. I on je igrao u majstorima, to mu jedina svrha bila - zaključio je kroz osmeh Diklić.

(Kurir.rs)

Bonus video:

00:56 PROFESORI TE UČE DA JE TO ISTO KAO KADA STAVIŠ RUKU NA STO! Glumac odgonentnuo: Kako se prave intimne scene u filmovima?