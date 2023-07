"IZMEĐU SRBA I HRVATA BIH STAVIO BERLINSKI ZID" Vuk Kostić izjavom izazvao burne reakcije! Zbog njegovih reči mreže se USIJALE

Izjava glumca Vuka Kostića o odnosu Srba i Hrvata izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama.

On je u jednom intervjuu rekao kako bi trebalo postaviti Berlinski zid između ova dva naroda, što je izazvalo oštre reakcije među kosrisnicima društvenih mreža, pretežno korisnicima Tvitera.

- Ja bih stavio Berlinski zid između nas da ne možemo više nikada da se sretnemo. Mislim da ne bi dolazilo do tih strašnih nesreća. Ni na pijaci, ne može, pošto krompir? Jesi Srbin? Ne može. Jednom kada se u našim narodima dese velike nesreće i zločini, tipa Jasenovac, od tog momenta više ne razgovaramo. Mi smo najviše krivi koji smo kao uvek bili - hajde da svi Sloveni žive zajedno. Mi uvek hoćemo da se igramo, Hrvati kažu skloni se, a mi kao da se družimo. Ne možete kad stalno buše loptu - rekao je glumcac za Sputnjik i dodao:

Kakav je ovo bolid ... pic.twitter.com/539HX8Blzk — Joe S. (@RocktheCasbah10) July 27, 2023

- Mene to jako pogađa, ja se saosećam sa žrtvama, to je najprljaviji rat u zadnjih ne znam koliko vekova, to je bio opšti haos.

Ova izjava izazvala je brojne reakcije na društvenim mrežama. Mnogi tviteraši smatraju da su njegove reči preterane, dok drugi ipak misle da se nije lepo izrazio.

"Pa ovaj je gori čovek nego glumac. A glumac je katastrofa", "Daleko bilo", "Fascinantni su mi ovi ljudi koji misle da nasilje, zločini opasnost postoje samo između različitih naroda, ali ne postoje u okviru istog naroda", "Kad ti je zid u glavi ne treba ti Berlinski", "Sve je tačno što je rekao. Svaka čast na hrabrosti jer on rizikuje karijeru među drugosrbijanskim i liberalnim krugovima u kulturi", samo su neki od komentara na Tviteru.

(Kurir.rs/ Telegraf)

Bonus video:

02:50 Vuk Kostić i Nebojša Neša Grbić o otvaranju kabare kluba