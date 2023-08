PROMENILA SAM DVA AVIONA, STIGLA U JAŠI I POKLONILA SE MOŠTIMA SVETE PETKE! Glumica o ulozi SVETITELJKE koju je doživela kao poziv

Film "Sveta Petka - Krst u pustinji", koji je premijerno prikazan u Beogradu prošle jeseni, živi svoj festivalski život. Brojne nagrade koje na tom putu osvaja potvrda su da je autorski tim odradio pravu stvar, ali i glavna glumica Milena Predić koja je oživela lik najvoljenije svetiteljke u pravoslavlju.

foto: Milena Popović

- Ovu ulogu doživela sam kao poziv. Stojim iza nje u potpunosti i toliko je u skladu sa mojim ličnim načelima, da nijednog trenutka nisam imala dilemu. Svako treba iz svoje niše da razmišlja i stvara. Osećam mir, iako možda neću imati podršku baš svih, ali bože moj. To je tako - rekla je Milena u razgovoru za TV Ekran odmah posle premijere.

Inače, glumica koja je i sama vernik, otkrila je kako je Sveta Petka postala njena zaštitnica nakon filma. A pre snimanja išla je u rumunski grad Jaši gde se nalaze mošti svetiteljke po blagoslov.

foto: Milena Popović

- Za mene je to bio najlogičniji mogući potez. Niko mi nije savetovao niti sugerisao. Krenula sam sa drugaricom na put, promenila dva aviona i stigla u Jaši gde smo provele dva dana. Poklonila sam se moštima Svete Petke jer sam osetila da to treba da uradim - otkrila je Milena i dodala:

- Naše religiozno biće, baš kao ni naša vera, nisu konačan proces. On traje, i kako mi sazrevamo kao ličnosti, tako i naša vera raste sa nama. Ali, to što sam vernik moja je privatna stvar. Drago mi je što je ova uloga došla preko posla i utvrdila moj put koji sam već imala kao glumica. A tek uz to, poslala sam jača u veri. Ipak, te stvari veoma su povezane. Naš posao je takav da se stalno bavimo dušom i pitanjima naših emocija, nadanja, ljubavi, saosećanja... A to su i načela hrišćanskog učenja.

Dramska umetnica je podsetila da gluma služi upravo tome da neke ideje približi gledaocima.

foto: Zorana Jevtić

- Tome služi i literatura. Čovek je čoveku i dalje najveća nepoznanica i enigma. Tumačeći najrazličitije uloge, mi se trudimo da razumemo te ljude koje igramo i približimo ih publici. Pogotovo kada je reč o tako jakim likovima kao što je Sveta Petka. Još je veći izazov igrati likove koji su puni mraka i sa druge strane. U svakome treba pronaći svetlo, i sa tim koloritom izaći pred publiku. Čovek mora da se prepozna, a najlakše se prepozna kada vidi da i neko drugi ima slabosti.

Milena je oživela svetiteljku koja je prošla kroz brojna iskušenja.

- Lik Sveta Petke gradila sam kao ženu od krvi i mesa sa željom da joj njena borba, ovenčana u toj pustinji, na kraju da oreol svetice. Njen put je put obične devojke. Pretpostavljamo da je bila deo pobožne porodice s obzirom na to da joj je i rođeni brat bio monah i da je sve te svetonadzore dobila u mladosti, ali morala je da pronađe svoj put takav kakav jeste.

foto: Milena Popović

- Sa svim trenucima njenih slabosti, iskušenja i pada možemo da se poistovetimo. Zato ova priča ima univerzalnost. Jer, svaki dan smo skloni tome da negde pokleknemo. Od trenutka kada se nejavimo komšinici, kada nam nije dan pa nekome odbrusimo... Sve su to iskušenja života u velikom gradu - dodale je glumica i otkrila zašto je reditelj Aleksandar Đurović baš nju birao za ulogu Svete Petke.

foto: Zorana Jevtić

- Samo se pozvao na moj prvi film iz 2005. "Sveti Georgije ubiva aždahu". Iako sam tada dobila odlične kritike, sledećih nekoliko godina niko me nije zvao na kasting. Do srži sam sumnjala u sebe, svoj dar i glumačku sposobnost. Ipak, iako mi reditelj Đurović tada nije rekao koliko ga je opčinila moja uloga, petnaest godina kasnije zvao me je za ovaj film. Zato je moj primer zanimljiv i sugeriše na to da nikada ne znate na koga ostavite trag - zaključila je Milena.

(Kurir.rs / TV Ekran)

Bonus video:

02:11 SVEČANA PREMIJERA FILMA SVETA PETKA, KRST U PUSTINJI: Glumačka ekipa na crvenom tepihu, a patrijarh Porfirije BLAGOSILJAO projekat