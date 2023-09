OVO JE ČUVENO DVORIŠTE U KOME SU ŽIVELI ČERČIL, BRANDO I RAJNA: U komšiluku kao da je vreme stalo, a evo gde se nalazi (VIDEO)

Sećate li se Bogoljuba Gagića Čerčila (Danilo Lazović) iz kultne serije "Porodično blago" koji bi večito dolazio kući nervozan, vikajući iz dvorišta dok bi se komšije okupljale po prozorima kako bi nešto dobacile ili čule nekakvu prepirku.

Tu je bio i mladi Brando (Vojin Ćetković) njegov sin, koga su komšije volele i koji je ispred te zgrade često stvarao buku motorom ali bi i na jednom vratilu radio zgibove, najčešće kada je bio nervozan. Ponekad bi komšinicama na istom tom vratilu tresao i tepih.

Čerčilova energija na koju niko nije bio ravnodušan, dominirala je komšilukom, a stalno se pojavljivo na maloj terasi koja je vodila ka dvorištu.

Gde se nalazi čuveno dvorište?

Zgrada u kojoj su živeli Gagići nalazi se u širem centru Beograda. Mnogima je i pored toga što je predstavljala svu jednostavnost i skromnost običnog sveta, nekada delovala pomalo misteriozno. Stepenice i terasa su vodile ka drugom delu zrade gde su živeli Gagići i taj komšiluk je bio večito dinamičan i pun dešavanja.

Iako je mnogima ostala zagonetka gde se ova velika kuća ili zgrada nalazi u Beogradu, jedan Tiktoker je odlučio da otkrije, gde su se dešavale prepirke i prepucavanja dok smo nedeljom uveče iščekvali još jednu epizodu.

Aleksandar Milićević je odlučio da prošeta do poznate zgrade i otkrije gde se ona nalazi. Naime, staro zdanje, koje nije od 1998. godine promenilo ali baš ništa, nalazi se na adresi Dalmatinska 73 na Paliluli u Beogradu. Tiktoker je prošetao do nekadašnjeg Gagićevog prebivališta pokazao da je sve ostalo potpuno isto, te mnoge nostalgičare na trenutak vratio u to vreme.

"Sve ostalo isto samo godine odoše", "Ovde kao da je vreme stalo", bili su samo neki od komentara.

