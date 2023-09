EVO KAKO SAD IZGLEDA BOŠKO DIVLJAK ZVANI BUBAMARA IZ "PORODIČNOG BLAGA" Godine su učinile svoje, mnogi ga ne bi prepoznali (VIDEO)

Legendarna serija "Porodično blago" i dan danas se iznova gleda na televiziji, a likova i njihovih uloga koji su igrali i dalje su mnogima omiljeni.

foto: Printskrin Youtube

Tika i Đoša do Trajka i Bebana, od Listera i Jeze do Branda i Čupke, od Kokana, Miće i Bise do Zlatka, Miksera i Ruške neki su od omiljenijih likova, a mnogi se sećaju i čuvenog Boška Divljaka, zvanog Bubamara.

foto: Pritnscreen

Ova manja uloga pripala je Ljubiši Baroviću, koji se nakon ove serije nije pojavljivao često na malim ekranima.

foto: Pritnscreen

Ono što je poznato jeste da je glumac radio u pozorištu u Leskovcu i Novom Sadu, kao i da je prvak Šabačkog pozorišta. Režirao je za decu predstave: "Pepeljuga", "Natalija i gusari" i "Trnova ružica". Za iste predstave je napisao tekstove kao i za predstavu "Bajka o bajatom pasulju”.

Sada je na Instagramu isplivao njegov snimak na kojem peva, a mnogi ga nisu prepoznali zbog sede kose.

