"TO SAM RADILA DA NE BIH POSTALA NARKOMANKA" Tanja Bošković otkrila MRAČNU STRANU posla: "Jako je teško izvući se"

Legendarna glumica Tanja Bošković (69) godinama je zvanično u penziji. Međutim, još uvek ne želi da se odrekne životnog poziva, pa je tako u jednom mesecu odigrala 21 predstavu.

- Od gluposti i od lude glave. Ne mogu da kažem: "Ja ne mogu". Vezana sam za moje kolege. Mi od ovoga ne živimo samo materijalno, već i duhovno. I kada mi dođe da kažem da ne mogu, zastidim se i pomislim da je možda nekome baš tog dana potrebno "to nešto". To je preterano, to nije dobro ni za zdravlje, ni za živce - rekla je Tanja svojevremeno, pa priznala šta radi da se ne bi odala narkoticima ili drugim porocima.

foto: ATA images

- Teški fizički poslovi su tu da ne bih postala narkomanka ili alkoholičarka. Uzmem da spremam kuću. Tihe poslove, ne uključujem usisivač, mada sam često bila u toj napasti. Čitanje mi ne ide od ruke u kasnim satima, mora fizički da se desi nešto. Komplikovan je ovaj zanat, lako nam je se popeti u visoki adrenalin, ali nikada ne naučimo da izađemo iz uloge. Jako je teško izvući se iz velikog adrenalina, tad se postaje boem. Nije to lako, ali je divno - ističe glumica.

foto: Dado Đilas

- Dešavaju se predstave kada ceo ansambl radi to zajedno. Recimo posle "Ljubavnog pisma", predstave koju igramo preko dvadeset godina, mi sedimo zajedno i razgovaramo. I tako se najbolje spusti to na pravu meru. Vi glumca možete da ubijete lošom rečju ili pogledom koji je upućen sa nipodaštavanjem. Možete duševno da ga osakatite za ceo život. O tome se sve manje misli - zaključila je glumica jednom prilikom za "Informer".

Tanja je nedavno otkrila još detalja iz svakodnevnice.

foto: Zorana Jevtić

- Ja sam žena u penziji i imam prava šta god hoću, a da ne moram ništa. Nekad pustim tišinu u mislima, to je najteže. Volim da plivam, da šetam. U šetnji mogu da se dese razne senzacije u mozgu - kazala je tad u emisiji "Agape", pa progovorila i o lepoti:

- Lepota jeste unutra. To nijedna od ovih sa silikonima u ustima, izoperisane neće shvatiti o čemu im pričam. Džabe se trude. To je zaista smešno. Zamislite te devojke koje stavljaju implante u jagodice, u grudi, ne znam gde sve više... Šta će one da rode? O čemu se radi? I glupo je i nepotrebno. A tek žene mojih godina koje pokušavaju da ispeglaju bore! Šta pokušavaju sebi da kažu? Ove oči ne mogu da se prevare. Ja znam koji sam život preživela. To mi je najlepše od svega. Znam i kad sam rđa bila, i kad sam padala i kako sam mučena ustajala. I šta me briga.

