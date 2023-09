TOLIKO LIČI NA OCA DA JE IGRAO NJEGOVU MLAĐU VERZIJU: Peletov i Olgin sin jedini u porodici NIJE GLUMAC, a IZGLEDA BRUTALNO

Glumci Dragan Petrović Pele i Olga Odanović decenijama spadaju u najpopularnije parove naše javne scene, a oni su i među zvezdama koje ne otkrivaju mnogo o svojoj svakodnevici.

Ipak, poznato je da vode miran porodični život i da su zajedno dobili dvoje dece: ćerku Lenku i sina Jakova, koji su nasledili ljubav svojih roditelja prema umetnosti.

Kako je počela ljubavna priča?

foto: Goran Srdanov

Olga Odanović, zvezda serija "Selo gori, a baba se češlja", "Radio Mileva", "Vojna akademija" i mnogih drugih, upoznala je kolegu tokom studija, na Fakultetu dramskih umetnosti, gde Pele danas radi i kao redovni profesor. Oni su tada zajedno radili na predstavi u kojoj su igrali supružnike, a već u prvim susretima glumac je rekao koleginici da će jednog dana zaista biti u braku i – tako je i bilo.

foto: Zorana Jevtić

Uskoro su počeli da žive zajedno, venčali se i dobili dvoje dece, a dok je Lenka poznata javnosti jer je i sama glumica, o Jakovu se ne zna mnogo.

Jakov igrao mlađu verziju oca

Međutim, iako Jakov Petrović jedini u porodici nije glumac, imali smo priliku da ga gledamo pred kamerama - u "Falsifikatoru" se pojavio kao mlađa verzija lika koji je igrao njegov otac.

foto: Printscreen

Jakov Petrović je, doduše, i sam u svetu filma i televizije, a na Fakultetu dramskih umetnosti je završio produkciju. Ali moramo priznati da je izuzetno zgodan.

Saznao da je postao otac zahvaljujući Žarku Lauševiću

Pele je, inače, jednom prilikom pričao, da je postao otac saznao je od kolege i prijatelja Žarka Lauševića.

foto: Ata images

- Žarko Laušević mi je javio da se Olga porodila i da sam dobio sina. Bio sam kod kuće i potpuno sam poludeo, to je za mene bilo vaaaauuuu! Imao sam 27 godina, nisam imao pojma šta je to roditelj. To sam tek kasnije saznao - otkrio je Pele u jednom intervjuu.

On je istakao i da je Jakov imao mnogo problema sa snom kao dete.

foto: Zorana Jevtić

- Jakov nije spavao do petnaeste godine. Spavao je samo kad ga ljuljaš, čim prestaneš, on se probudi. Sad je druga situacija, sad spava normalno - rekao je on.

(Kurir.rs/Glossy)

