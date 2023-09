MIKI MISLI DA JE VELIKI GLUMAC, A ZOVU GA POMOĆNI ACA BERČEK: Reditelj Gaga Antonijević opleo po glumcu, a ovo ne može da razume

Reditelj Predrag Gaga Antonijević boravio je samo nekoliko dana u Srbiji zbog snimanja nove serije "Ringišpil", inspirisane istoimenim bestseler romanom Jelene Bačić Alimpić.

U Beograd se vraća tek kada naredne godine počnu pripreme za snimanje njegovog istorijskog spektakla "Boj na Kosovu". U razgovoru za Kurir, reditelj s holivudskom adresom osvrće se na dešavanja u kulturi, bojkot Filmskih susreta u Nišu Predraga Mikija Manojlovića, ali i novoj sezoni "Državnog službenika".

foto: Igor Stevanović

Iznenadila nas je sve odluka da radite seriju "Ringišpil"...

- Seriju realizuju Nataša Drakulić i Miloš Kodemo, koji je radio i "Pevačicu". Gledao sam da pomognem ekipi na nivou scenarija, a uključujem se ponovo kada krene montaža. U Kodema verujem, od fenomenalnog direktora fotografije postao je reditelj. Nekoliko godina već traju pregovori u vezi sa saradnjom s Jelenom Bačić Alimpić i ekranizacijom njenog bogatog književnog opusa. Nataša je radila slične stvari pre "Ubica mog oca", a ja nikad. Roman je vrlo emotivan i očekujem da će naići na sjajne reakcije publike. Ukoliko serija dobro prođe, nastavićemo da snimamo i po njenim drugim romanima.

foto: Youtube Printscreen/Kings and Generals

Kakvi su vaši planovi?

- "Kosovski boj" me čeka naredne godine. Može se reći da nikada nismo spremniji bili. Scenario je sjajan i imamo šansu da napravimo jedan ozbiljan, dinamičan i ka mladim ljudima orijentisan film.

Zanimljiv je koncept za koji ste se opredelili.

- Radi se o 12 vitezova iliti 12 žigosanih. To je druga priča, koja se naslanja na prepisku između kralja Tvrtka i kancelara Firence, gde kažu da se 12 srpskih vitezova zaklelo da će ubiti sultana i da su to uradili. Mi smo na osnovu toga uradili priču. Imamo 12 srpskih vitezova, predvođenih Milošem Obelićem, koji idu da ubiju sultana.

foto: ATA images

A šta će biti sa serijama?

- Izlazi nam druga sezona "Pevačice", koja je ispala fenomenalno. Premijera je verovatno krajem godine i režiju potpisuje Igor Đorđević. Zadovoljan sam. Uspeo je da napravi neki drugi nivo.

Koliko se isplatio rizik da imate Milicu Pavlović u seriji?

- Isplatio se. Serija je dobila neku novu publiku. Sada imamo Milicu Todorović, koja je sjajna glumica. Ona nosi seriju. Mi smo u biznisu zabave, a ne pravimo Mona Lizu. Telekom Srbija je dosta stvari otvorio. Uradili su album Milice Pavlović, što sve u zbiru daje dobre finansijske rezultate.

foto: Telekom Srbija

Vaš najuspešniji proizvod je serija "Državni službenik". Šta nas čeka u nastavku?

- Morali smo da odložimo snimanje. Četvrta sezona govori o ratu u Ukrajini. Dosta stvari se dešava u inostranstvu. Snimanje će početi posle Nove godine.

Da li Marić ostaje glavni junak?

- Ne. Promenili smo koncept serije. Sada je u fokusu druga grupacija naših ljudi koja to radi napolju. Imaćemo nove likove. Stali smo i s kastingom da se vidi šta će biti u vezi s ratom. Novu sezonu je pisao Đorđe Milosavljević.

Bili ste pre neku godinu zvezda Filmskih susreta. Šta kažete na dešavanja ove godine?

- Šta da kažem? Uvek iza svega stoji neka politika. Mi treba da budemo bratstvo po zanatu. Međutim, kod nas se u sve uselila politika. Znaju kolege da nisam za svoje serije birao saradnike po političkoj opredeljenosti. Ima dosta ljudi s kojima sam sarađivao, a potpuno su drugačije opredeljeni. Mora da se spusti lopta i da se ne stvaraju bespotrebne podele. Došlo je do pokušaja bojkota jednog dela glumaca, a sve je to bilo iz političkih razloga. To je sramota, jer publika trpi zbog grupe glumaca koji se ne slažu.

foto: Dragana Udovičić

Mislite na Predraga Mikija Manojlovića?

- Miki je uzeo mnogo nagrada, a ovim potezom je onemogućio mlade kolege da budu nagrađeni. Jeste on dobar glumac, ali nije toliko veliki koliko sam misli da jeste. Ne zovu ga ljudi iz struke džabe pomoćni Aca Berček srpskog glumišta. On je svojevremeno kao predsednik žirija na Sterijinom pozorju odbio da da nagrade bilo kom glumcu, jer niko nije bio dobar, a sada ruši Filmske susrete u Nišu. Sprečava mlađe da budu tamo nagrađeni i uvaženi.

foto: Contrast Studios

Videli smo napade na Radoša Bajića na Sarajevo film festivalu.

- Već nekoliko godina govorim ljudima iz Telekoma da ne idu tamo. Što bi mi učestvovali u jeftinoj predstavi. Sarajevski festival je privatna firma pašenoga Bakira Izetbegovića i dobili su punu podršku. To je dobro za njih, jer ima para od zapadnih zemalja. Prave se pretenzije da je to multietnički festival, ali u suštini nije. Zovu, tapšu i dodeljuju nagrade ljudima koji se dodvoravaju, a kad dođe do pravog vrednovanja, to više nisu pravi kvaliteti. Jedne godine je Nataša Drakulić za "Ubice mog oca" dobila najviše glasova, ali su je potpuno izbacili iz nominacije. Situacija s Radošem je specifična, jer se radi o filmu koji još niko nije video. Ove godine su dali sve moguće nagrade svojoj seriji "Kotlina", samo čekaš da počnu da dodeljuju nagrade Izetbegoviću i njegovoj ženi. Mi u toj farsi ne treba da učestvujemo, treba da ojačamo naše festivale.

