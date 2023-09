OGLASILA SE BIVŠA SUPRUGA JAGOŠA MARKOVIĆA Evo šta je izjavila povodom smrti slavnog reditelja: "On je moja najveća ljubav"

Jagoš Marković preminuo je u 58. godini života, a region se sa tugom oprašta od slavnog reditelja.

Jagoš je ostvario blistavu karijeru, a od 2008. godine je u Narodnom pozorištu gde je na sceni oživeo brojne poznate predstave. Ovenčan je sa više od trideset nagrada, među kojima su i "Bojan Stupica", Nagrada grada Beograda, Nagrada grada Podgorice, Sterijina nagrada, kao i nekoliko nagrada "Zlatni ćuran".

O privatnom životu poznatog reditelja se ne zna mnogo. U javnosti je o braku s njim govorila poznata glumica Vanja Milačić.

foto: Promo

"Mnogo sam naučila od njega, ne samo o pozorištu i drami, već o životu i odnosu između dvoje. Poznajem ga od devetnaeste godine. Izvršio je ključni uticaj na formiranje moje ličnosti i vrednosnih sudova. Zbog toga sam mu večno zahvalna", ispričala je Vanja svojevremeno za "Gloriju".

foto: Zorana Jevtić

Glumica i reditelj su bili u braku 11 godina, ali nesuglasice su dovele do razvoda. "Nismo se slagali oko nekih stvari. Zamolio me je da napustim stan, što sam i učinila. Ovo je bolno, suviše teško iskustvo za mene da bih javno govorila o detaljima koji su ionako važni samo njemu i meni. Situaciju mi otežava činjenica da tog čoveka još uvek volim. Za mene će on uvek biti jedinstven, neponovljiv", kazala je tada Vanja.

foto: Marina Lopičić

"Pamtiću ga kao blagog, šarmantnog, duhovitog, romantičnog, nepredvidljivog, maestralnog kreativca. Otkrio mi je mnoge profesionalne i životne tajne koje bi zauvek ostale skrivene da nisam imala sreću da živim s njim. Jagoš je moja najveća ljubav, nikad to neću kriti. Verovatno i najlepša stvar koja mi se dogodila u životu", navela je.

Podsetimo, Vanja Milačić je od 2009. godine u braku sa advokatom Božom Prelevićem.

(Kurir.rs/Lepa i Srećna)