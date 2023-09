"ČULI SMO SE DAN PRE NJEGOVE SMRTI" Boris Liješević skrhan smrću Jagoša Markovića: "Nije mu se ostvarila velika želja"

Jedan od najistaknutijih pozorišnih reditelja, Jagoš Marković, preminuo je u 58. godini života.

Brojne kolege su se oprostile od njega, skrhane bolom, a oglasio se i reditelj Boris Liješević, koji je naveo da se sa Jagošem čuo dan pre rediteljeve smrti.

- Dan pre njegove smrti dugo smo razgovarali telefonom. Otpratio me na festival u Petrograd sa divnim ohrabrujućim SMS porukama i sa još divnijim porukama me dočekao... Sedeo je juče mokar na molu ispred kuće u Kostanjici i tražio da mu telefonom detaljno pričam kako je bilo u Petrogradu i kako je prošla predstava, kakav je teatar. Trebalo je da ide tamo na proleće sa "Urnebesnom tragedijom". Koliko se samo radovao odlasku u Aleksandrinski teatar. Rekao je da bi peške išao do tamo samo da vidi taj teatar i zaigra tamo. Preplavio me radošću. Tražio je sve slike i snimke. Poslednji video snimak koji sam mu poslao je sa groba svete Ksenije Petrogradske. Ona je obeležila naš poslednji kontakt. Posle svakog našeg razgovora osećao sam se kao da sam bio u nekom drugom divnom svetu punom muzike duhovnosti, boja, ukusa. Koliko pamtim divnih reči i događaja, još od mog prvog prijemnog za režiju, preko asistenture na "Maratonkama", "Dekameronu" novih razgovora, sve do ovog poslednjeg jučerašnjeg. Ne mogu da nađem reči da opišem Ljubav i podršku kojom si me obasipao. I ne treba. Ti znaš sve. A sada znaš jos više. Sada znaš sve. Sad si na izvoru svetlosti. Pred put u Rusiju sam te zamolio da se pomoliš za nas da sretno stignemo i sretno se vratimo. Rekao si ODMAH. BIĆE SVE DIVNO. Hvala ti za tu molitvu. Sve je bilo onako kako si rekao. Ljubim te. Bog neka te čuje i voli onako kako si i ti njega voleo divno, duboko, raskošno. Dočekaj nas gore sa tvojim najlepšim i najdivnijim osmehom. Niko ne zna kada je taj čas - rekao je Liješević za Danas.

Inače, kako su preneli domaći mediji, Jagoš Marković je umro u kući u Boki Kotorskoj, a porodica sumnja na infarkt.

- Jagoš je umro u kući u Boki Kotorskoj, u mestu Kostanjica. Porodica sumnja na infarkt, njegove ćerke su potpuno slomljene, krenule su za Crnu Goru - rekao je blizak prijatelj za Blic i dodao:

- Trenutno se u Beogradu igra osam njegovih predstava, ovo je velika tuga za sve - zaključio je on za Blic.

Inače, Jagoš je diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu (1987), u klasi prof. Borjane Prodanović i Svetozara Rapajića.

