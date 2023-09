BIVŠA SUPRUGA JAGOŠA MARKOVIĆA U SUZAMA NA KOMEMORACIJI: Slomila se na POTRESAN GOVOR legendarne glumice, skrhana od bola (FOTO)

Glumica Vanja Milačić, bivša supruga reditelja Jagoša Markovića, rasplakala se na njegovoj komemoraciji tokom govora koji je održala glumica Radmila Živković.

foto: Zorana Jevtić

- Rano je mnogo je rano. Ima jedna fotografija njega u radnoj sobi, kao dečak sedi i drži olovku u ruci i gleda pravo u kameru. Ima 6 ili 7 godina. Sa te fotografije vas gleda jedan čovek, a ne dete. A kao čovek je bio jedno ogromno dete. Mnogo je rano, nezamislivo je. Znam kako je vama koji slušate šta ćemo da kažemo i da svako od vas ima jednu fenomenalnu priču o Jagošu. Jednom mi je ispričao šta je bilo kada je bila sahrana Ljube Tadića. Jagoš je držao Miru pod ruku i rekao joj da je divno govorila, a ona je rekla: "Nije to ništa, tebi ću još lepše". I ja sad držim govor u ovakvom momentu kao da mi je Mira prenela - rekla je glumica, pa se nadovezala.

foto: Zorana Jevtić

- Jagoš je imao svoj put, putiće, morske struje. Putovao je svuda, putovao je svetlosnim godinama. Nikada više nećemo imati tu lepotu, bliskost i razumevanje. Izvinjavam se u svoje lično ime. Zvao me je gospođa Frojd, rođena Jung. Razumeli smo se pogledom, a on je bio ogledao. Gledavši sebe u tom ogledalu smo rasli zajedno sa njim kao ljudi i profesionalci. To ogromno ogledalo gde smo bili pomešani smo izgubili. Puklo je ogledalo. Ne sa namerom. Puklo je jer toliko onoga što je Jagoš imao u sebi ne može da stane u jedno ljudsko biće. Bio mi je prijatelj, drug, bila sam mu i mama i sestra i tetka. Vodili smo svakojake razgovore mimo scene. Voleo je svoju decu najviše na svetu, svoju Suzanu, Taru i onu koja mu je rodila decu, Sanju. On je zlo prikazivao preko dobrog. Tužna sam jer je ovo moja poslednja uloga kod njega - govor je Radmile Živković koji je rasplakao Vanju Milačić.

Vanja Milačić je jednom u javnosti govorila o braku s Jagošem Markovićem, te je između ostalog rekla da je od njega mnogo toga naučila o pozorištu.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:45 Bule Goncić na komemoraciji Jagoša Markovića