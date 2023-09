ANJA MANDIĆ OBJAVILA NIKAD VIĐENU FOTOGRAFIJU S MANDOM: Danas je za nju POSEBAN DAN, a njene reči RAZGALJUJU (FOTO)

Glumica Anastasia Anja Mandić čestitala je svom sinu Andriji 17. rođendan putem Instagrama, a uz emotivnu poruku objavila je privatnu fotografiju s pokojnim suprugom, legendarnim glumcem Miloradom Mandićem Mandom.

"Na današnji dan ovi 'tinejdžeri' postali su roditelji. Srećan ostao, Andrija", napisala je Anja u javnoj rođendanskoj čestitki sinu, koju prati fotografija nje i Mande na kojoj su nasmejani.

Legendarni glumac Milorad Mandić Manda preminuo je 2016. godine na sceni Ustanove kulture "Vuk Karadžić", u kojoj je u to vreme igrao ansambl pozorišta "Boško Buha", čiji je član bio, tokom izvođenja dečje predstave "Petar Pan", u kojoj je tumačio lik Kapetana Kuke. Anja je tu predstavu gledala u društvu Anđelke Prpić.

foto: Zorana Jevtić

"Retko ko zna da smo na toj predstavi u prvom redu bili Andrija i ja. Uvek smo ga ljubili pred predstavu međutim taj dan nismo stigli. Sedeli smo u prvom redu i kako sam gledala, on je pao sa broda, pomislila sam da je to smislio, kao pada u vodu. Međutim kad se nije pomerao videla sam da nešto nije u redu, tražila sam nekoga pogledom da mi potvrdi moje strepnje i videla Bobu Mićalović, koja je isto gledala sa decom predstavu, i ona me je zbunjeno gledala. Znala sam da nešto ne valja. U tom trenutku sam sama skočila na scenu i želela da mu oči budu zatvorene međutim njemu su bile otvorene i ja sam znala da nije dobro. Bila sam rastrojena između njega koji leži na sceni i Andrije koji je u prvom redu sve to posmatrao. Zatim oni navlače zavese i izvode decu iz sale, a ja ostajem unutra na sceni, dok mi dete od devet godina ostaje iza samo", ispričala je glumica svojevremeno u emisiji "Preživeli" na televiziji K1.

foto: Damir Dervišagić

"U tom trenutku sam izletela i rekla mu da će sve da bude u redu, ja sam bila funkcionalna da znam gde mi je dete, međutim stigla je hitna i videla sam da to dugo traje. Pozvala sam svu Madninu decu i rekla da dođu, jer tati nije dobro. U međuvremenu sam počela da se mirim sa osećajem da će se nešto loše desiti ",spričala je glumica.

"Odmah sam uključila psihologe i za mene i za Andriju, nisam htela da lažem sina koji je osećao da nešto nije u redu. Pitao me je "gde je tata", a ja sam rekla šta imam da kažem. Taj njegov krik nikad neću zaboraviti, samo sam ga stegla i dala mu jastuk da udara što više može po njemu, a on je vikao da ne želi da živi i izbacio sve iz sebe. Kad je počeo da plače bilo mi je lakše, da znam da se nije zaledio, već da tuguje ", kazala je Anja Mandić.

