GUDAČKI KVARTET HABANERA Nepresušna energija je naš zaštitni znak

Gudački kvartet Habanera osnovan je pre više od jedne decenije i od tada se nalazi u samom muzičkom vrhu. Šta je ono po čemu se ovaj kvartet izdvaja od drugih, kakva je njihova muzika, šta planiraju, razgovarali smo sa članicom kvarteta Milicom Grujić.

- Današnje „tržište“ ansambala poput našeg kvarteta, pa i broj novooformljenih kvarteta zaista je veliko i mislim da je to pozitivna stvar. Kad smo mi počinjale, cilj nam i jeste bio da postavimo standard, da do šireg auditorijuma dođe saznanje da postoji gudački kvartet koji ne izvodi isključivo klasičnu muziku već se slatko poigrava različitim, popularnim muzičkim žanrovima. Stoga nam je jedno od dostignuća što je tako veliki broj mladih muzičara krenuo našim stopama. Naravno, Habanera elektrik, električni gudački kvartet nastao iz akustičnog, definitivno je naš znak prepoznavanja. Godine iskustva, ogroman broj nastupa, saradnja s mnogim istaknutim muzičarima govore sami za sebe. Ali pre svega gore navedenog, naš zaštitni znak jeste nepresušna energija koju volimo da prenosimo na publiku dok sviramo, jer ovo što radimo zaista jeste naša velika ljubav!

Ljudi vas angažuju i za privatne proslave i za kompanijske manifestacije. Koju vrstu muzike najviše volite da svirate na ovakvim događajima?

- Korporativne proslave u poslednje vreme posebno vole da angažuju električnu varijantu našeg kvarteta, Habaneru elektrik. Sa Elektrikom sviramo popularnu i prepoznatljivu muziku u pratnji matrica, pop, neprevaziđeni rok, evergrin, filmsku muziku, a sve to upakovano u dobre i kvalitetne aranžmane koje su za nas pisali naši najbolji kompozitori. Ovaj performans je zaista nesvakidašnji i uvek je dobro prihvaćen koncept nastupa, koji ostavlja utisak na sve zvanice.

Promocija vašeg novog video-spota je zakazana za sutra. Koliko je rada, energije i emocije uloženo u stvaranje ove pesme?

- Ne znam da li smo ikad u bilo šta uložile ovoliko truda, energije i ljubavi. Počevši od snimanja zvučnog zapisa za kompoziciju koja je tehnički zahtevna pa do priprema za snimanje videa i same realizacije. Promocija video-spota, koja će se održati na Belom dvoru, kao trešnja je na torti koju smo neverovatno marljivo pripremale, a i organizacija same promocije je svojevrstan „zalogaj“ za nas.

Imamo sreću da smo već dugi niz godina prave biznis žene, koje se Habanera kvartetom i našom agencijom Ventartly bave na ozbiljan način. Najvažnije je da smo iz ovoga naučile i još jednom sebi dokazale da ništa nije nedostižno i da je ženska energija pokretačka snaga iz koje dolaze najmoćniji rezultati.

Kakvi su vaši planovi i da li postoji neka neostvarena želja o kojoj maštate sve četiri? - Sada je jasno da svaki plan možemo realizovati ukoliko u njega svesrdno verujemo. Stvaranje nove, samo naše, autorske muzike, izlaženje iz okvira, poigravanje s još mnogo muzičkih žanrova, kao i pravljenje fuzije zvuka od njih jesu naši sledeći ciljevi, na kojima već radimo. Međutim, najvažniji plan koji imamo i želja svake od nas četiri jeste da što bolje igramo na svim životnim frontovima koje žene u životu imaju. Neke od nas su majke i supruge, pa je tako naša uloga na svim poljima neophodna i mora da bude savršeno usklađena s Habanera biznisom. O ovome govori i naš novi video - osnaživanje žene, odbacivanje tabua, udruživanje u borbi protiv, često, sistema opresivnog prema ženama.