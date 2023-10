"MOLIM BOGA I STALNO SAM U KONTAKTU S NJIM" Radoš Bajić o zdravstvenom stanju Žarka Lauševića nakon što je glumac hospitalizovan

Konferencija za medije povodom predstojeće premijere filma reditelja i autora Radoša Bajića, "Heroji Halijarda", održana je juče u Beogradu. O svojim ulogama su govorili autori i glumci, ali ne i glavna zvezda ove priče, Žarko Laušević.

Radoš Bajić pohvalio je njegovu sjajnu ulogu, ali je odgovorio na pitanje da li će se pokloniti publici na premijeri 10. oktobra u MTS dvorani.

- Stalno sam u kontaktu sa njim. On je snažan čovek, pametan, mentalno vrlo jak. To je život, nekada naiđu i muke i problemi. On se ozbiljno nosi sa svojim problemom. Molim Boga, a i uveren sam da će on naći snagu i da će pobediti - otkrio je Radoš Bajić.

Žarko Laušević bio je nedavno na bolničkom lečenju u "Bežanijskoj kosi", u kojoj je boravio zbog problema s plućima. Glumac je prebačen na kućno lečenje. On je nedavno završio snimanje treće sezone "Kalkanskih krugova", gde tumači lik Velibora Matića.

Žarko je pre "Kalkanskih krugova" snimao film "Ruski konzul". Rad cele ekipe je prilagođen Lauševiću. Dan snimanja traje 10-12 sati, ali Žarko snima do pet i manji broj scena.

